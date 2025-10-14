طبيب الأهلي يكشف تفاصيل تطورات حالة إمام عاشور وآخر مستجدات المصابين

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر المستجدات الخاصة بالحالة الصحية للاعب إمام عاشور، بالإضافة إلى تطورات إصابات باقي لاعبي الفريق.

تطورات إصابات لاعبي الأهلي

وأوضح جاب الله، في تصريحات تليفزيونية، أن إمام عاشور خضع منذ إصابته بفيروس A لبروتوكول علاجي دقيق تحت إشراف استشاري متخصص وطبيب تغذية، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة تماما، بل وزاد وزنه قليلًا، وهو مؤشر إيجابي على تعافيه.

وأضاف: "اللاعب متواجد حاليا في منزله وتحاليله في تحسن مستمر، ومن المقرر أن يخضع لتحاليل جديدة مطلع الأسبوع المقبل لتحديد مدى تعافيه الكامل، على أن يعود للتدريبات فور ظهور النتائج السليمة".

وأكد طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية، موضحا أن عودته إلى التدريبات ستكون فور التأكد من سلامة التحاليل بنسبة 100%.

وعن باقي المصابين، أوضح جاب الله أن أحمد رضا تعافي وشارك في جزء من التدريبات الجماعية.

وأضاف أن المدافع المغربي أشرف داري تعرض لإصابة جديدة بعد عودته من معسكر منتخب بلاده، موضحا أنه خضع للعلاج والحقن اللازم، وسيواصل برنامجه التأهيلي لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل إعادة الفحوصات لتقييم حالته.

أما عن حسين الشحات، فأكد طبيب الأهلي أنه يعاني من مزق في العضلة الخلفية، وتم حقنه بالبلازما، مشيرا إلى وجود تحسن ملحوظ، إلا أن فترة الغياب المتوقعة لا تقل عن سبعة أسابيع.

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم أصبح جاهزا تماما للمشاركة بعد تعافيه من إصابة خفيفة، بينما يدخل كريم فؤاد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ومن المنتظر أن يخضع لأشعة جديدة خلال يومين لتحديد موعد عودته للتدريبات، والمتوقع أن تكون خلال أسبوع إلى عشرة أيام على الأكثر.

واختتم جاب الله تصريحاته مؤكدا أن محمد شكري يشارك في التدريبات الجماعية منذ أكثر من أسبوع، وأصبح جاهزا بشكل كامل للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق.

