تصفيات كأس العالم، منتخب الجزائر يتأخر بهدف أمام أوغندا في الشوط الأول

يتأخر منتخب الجزائر، أمام نظيره أوغندا، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب أيت حسين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل هدف التقدم لمنتخب أوغندا اللاعب ستيفن موكوالا في الدقيقة 6 من  اللقاء. 

وشهد التشكيل الجزائري مشاركة الحارس لوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، أساسيا للمرة الأولى منذ انضمامه إلى صفوف المنتخب، بعد قراره بتمثيل الجزائر خلال الفترة الماضية.

تشكيل الجزائر أمام أوغندا

وجاء تشكيل الجزائر الرسمي على النحو التالي:
حراسة المرمى: لوكا زيدان
الدفاع: جوين هاجام – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – رفيق بلغالي
الوسط: هشام بوداوي – مازا إبراهيم – آدم زرقان
الهجوم: محمد الأمين عمورة – أمين جويري – رياض محرز

