القبض على سباك أحرق شقته بسبب خلافات مع زوجته بالجيزة

نجحت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط سباك متهم بإضرام النيران في شقته مما أدى إلى احتراق غرفة بالكامل دون إصابات بسبب خلافات زوجية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة للانتقام من زوجته بسبب الخلافات المستمرة بينهما على مصاريف المنزل، وتهديدها الدائم له بأنها ستتمكن من استلام الشقة بالحضانة إذا قام بتطليقها.

ضبط سباك متهم بإحراق شقة الزوجية في الوراق



تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هانى شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه بالقبض على شخص قام بإضرام النيران بشقته بدائرة قسم شرطة الوراق.

وعلى الفور أمر العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.



وبالانتقال تبين إضرام سباك النيران في شقته مما أدى إلى احتراق غرفة بالكامل دون إصابات، بسبب خلافات زوجية.

وتمكنت القوات من إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.

