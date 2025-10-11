السبت 11 أكتوبر 2025
محافظ الفيوم يفتتح موسم الصيد في بحيرة قارون غدا

يفتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موسم الصيد ببحيرة قارون، غدًا الأحد، بعد أن تم  منع الصيد في البحيرة منذ يوم 7 أغسطس الماضي، للحفاظ علي يرقات الجمبري وزريعة الأسماك التي ألقيت في مياه البحيرة.

تفاصيل إنزال الزريعة ومنع الصيد حتي تاريخ الافتتاح

كانت المحافظة قد ضخت 5 ملايين يرقة جمبري على مراحل زمنية محددة، بدأت يوم 7 أغسطس الماضي، في إطار جهود الدولة لإعادة تأهيل بحيرة قارون ورفع إنتاجيتها السمكية، وتم منع الصيد في بحيرة قارون، حفاظا علي يرقات الجمبري وزريعة الاسماك، حتي تنمو وتصل الي الأحجام المناسبة للصيد، ونظمت الإدارة المحلية حملات لإحكام السيطرة، والمتابعة الدورية لمنع الصيد الجائر ببحيرة قارون خلال فترة الغلق  استمرت منذ تاريخ الغلق وحتى يوم 8 من شهر أكتوبر الجاري، مع وضع آليات محكمة لتجنب الممارسات السلبية التي تضر بالثروة السمكية، بهدف إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون، بعدما شهدت البحيرة تحسنًا ملحوظًا في خصائصها المائية بناءً على نتائج التحاليل الدورية التي أجريت بمعرفة الجهات ذات الصلة، مما أسهم بشكل إيجابي في نمو يرقات الجمبري التي تم إنزالها مؤخرًا بشكل طبيعي.

مياه الفيوم تنتهي من مد خط مياه العشش البحرية

ويستمر الصيد في البحيرة بنوعيات السلام التي تحدد هيئة الثروة السمكية، حتي موعد إنزال زريعة جديدة وفقا لخطة تحسين انتاج البحيرة.

