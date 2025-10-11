محافظ الفيوم يفتتح موسم الصيد في بحيرة قارون غدا

يفتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موسم الصيد ببحيرة قارون، غدًا الأحد، بعد أن تم منع الصيد في البحيرة منذ يوم 7 أغسطس الماضي، للحفاظ علي يرقات الجمبري وزريعة الأسماك التي ألقيت في مياه البحيرة.

تفاصيل إنزال الزريعة ومنع الصيد حتي تاريخ الافتتاح

كانت المحافظة قد ضخت 5 ملايين يرقة جمبري على مراحل زمنية محددة، بدأت يوم 7 أغسطس الماضي، في إطار جهود الدولة لإعادة تأهيل بحيرة قارون ورفع إنتاجيتها السمكية، وتم منع الصيد في بحيرة قارون، حفاظا علي يرقات الجمبري وزريعة الاسماك، حتي تنمو وتصل الي الأحجام المناسبة للصيد، ونظمت الإدارة المحلية حملات لإحكام السيطرة، والمتابعة الدورية لمنع الصيد الجائر ببحيرة قارون خلال فترة الغلق استمرت منذ تاريخ الغلق وحتى يوم 8 من شهر أكتوبر الجاري، مع وضع آليات محكمة لتجنب الممارسات السلبية التي تضر بالثروة السمكية، بهدف إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون، بعدما شهدت البحيرة تحسنًا ملحوظًا في خصائصها المائية بناءً على نتائج التحاليل الدورية التي أجريت بمعرفة الجهات ذات الصلة، مما أسهم بشكل إيجابي في نمو يرقات الجمبري التي تم إنزالها مؤخرًا بشكل طبيعي.

ويستمر الصيد في البحيرة بنوعيات السلام التي تحدد هيئة الثروة السمكية، حتي موعد إنزال زريعة جديدة وفقا لخطة تحسين انتاج البحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.