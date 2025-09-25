لمنع الصيد الجائر، ضبط صيادين مخالفين ومصادرة أدواتهم من بحيرة قارون

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، أنه تم التحفظ على 4 شباك صيد "غزل"، واستخراج 5 عوامات لصيد الجمبري على ساحل بحيرة قارون، كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق، عن تم ضبط عدد من الشباك وأدوات الصيد والتروسيكلات، أثناء الصيد بشباك مخالفة وفي فترة منع الصيد في بحيرة قارون.

تكليف بتكثيف الحملات على ساحل بحيرة قارون

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد كلف نائب المحافظ، الدكتور محمد التوني، بالتنسيق والتشبيك بين كل من: "شرطة حماية البيئة والمسطحات المائية بالفيوم، والبيئة، والمتابعة الميدانية، ومسئولي جمعية الصيادين بقارون، ومجالس المدن والوحدات القروية المتاخمة لبحيرة قارون"، لتفعيل دور الحملات المختصة بالمرور الدوري على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، لزيادة إحكام السيطرة عليها ومنع الصيد المخالف، من خلال نوبتجيات عمل متتابعة على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، خلال الفترة المتبقية لغلق بحيرة قارون، وإعداد تقرير يومي لعمل هذه الحملات للعرض على المحافظ.

نوبتجيات لحراسة بحيرة قارون من الصيد الجائر

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، تضع 4 نوبتجيات عمل من موظفي الوحدات المحلية المتاخمة لبحيرة قارون، السعيدية، ومنشاة طنطاوي، وسنهور البحرية، بالتنسيق مع مسئولي البيئة وشرطة المسطحات، للمرور الدوري على مدار اليوم والليلة، ومنع أعمال الصيد الجائر ببحيرة قارون، كما أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، نظمت 4 نوبتجيات للعمل على مدار الساعة من موظفي الوحدات المحلية القريبة من البحيرة، شكشوك، وأبو شنب، والخالدية، وأبوكساه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أن الوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق فعلت نفس النوبتجيات على ساحل بحيرة قارون.

