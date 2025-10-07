الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
استبعاد نجم باريس سان جيرمان من قائمة منتخب البرتغال

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسميًا، استبعاد جواو نيفيز، نجم باريس سان جيرمان، من قائمة الفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالي استعدادًا للفترة المقبلة.

 

منتخب البرتغال يواجه أيرلندا والمجر 

ويستعد منتخب البرتغالي لمواجهتي أيرلندا والمجر، في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم العام المقبلة، والتي سوف تقام في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

ويلتقي منتخب البرتغال مع أيرلندا يوم السبت المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري، قبل مواجهة المجر يوم الثلاثاء 14 أكتوبر.

غياب جواو نيفيز عن منتخب البرتغال 

وأكد الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي، أن مدرب منتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، قد استقر على ضم نونو تافاريس، لاعب آرسنال السابق ولاتسيو الحالي، ليعوض غياب جواو نيفيز خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وأضاف البيان: ''قرر قسم الصحة والأداء في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بالتشاور مع القسم الطبي في باريس سان جيرمان، أن لاعب خط الوسط الدولي البرتغالي غير لائق بدنيًا للمشاركة في مباريات المنتخب الوطني".

وتعر نيفيز للإصابة مع باريس سان جيرمان، ولم يشارك في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وانضم نيفيز إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2024، قادمًا من بنفيكا، مقابل صفقة بلغت 60 مليون يورو، وسرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًّا في خط وسط الفريق الفرنسي.

وجاءت إصابته الأخيرة، التي أثرت على عضلة الفخذ الخلفية، بعد غياب قصير سابق في سبتمبر أدى إلى إيقافه عن اللعب لأسبوعين.

ووفق تقارير طبية من سان جيرمان، سيستمر نيفيز في تلقي العلاج حتى نهاية الأسبوع، لكنه أكد استعادة لياقته الكاملة جزئيًا، ما دفع مارتينيز إلى المخاطرة بدعوته، قبل أن يتم التأكد من صعوبة إشراكه مع الفريق في فترة التوقف ليتم استبعاده.

