أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.. انخفاض أسعار الكاكاو عالميا.. والمركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الأجنبية
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي ويعيد تشكيل مجلس إدارته (فيديو)
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
الاحصاء: 13.3 مليون فتاة مصرية في سن التعليم الأساسي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بيانًا تفصيليًا حول أهم المؤشرات الخاصة بالفتيات في مصر والعالم، ويأتي البيان بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الذي يحتفل به العالم في الحادي عشر من أكتوبر من كل عام.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 2025.10.11
تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق
المشاط تبحث مع البنك الآسيوي للاستثمار تطوير العلاقات المشتركة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سبل تعزيز التعاون المشترك.
3 أسباب وراء انخفاض أسعار الكاكاو عالميا لأدنى مستوى له منذ 20 شهرا
تراجعت أسعار الكاكاو في الأسواق العالمية لأدنى مستوى لها فى 20 شهرا تقريبا، وكان الارتفاع فى سعر الكاكاو يمثل ضغطا كبيرا على مصنعى الشيكولاتة حول العالم.
المالية الفلسطينية تعتزم دفع نصف راتب شهر يوليو لموظفي السلطة غدا الأحد
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم السبت 11 أكتوبر، أنها ستدفع غدا الأحد نصف راتب شهر يوليو لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، فيما تستمر أزمتها المالية.
وأضافت الوزارة في بيان لها إن "رواتب الموظفين عن شهر يوليو يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل".
المنصورة للدواجن تتصدر أسهم البورصة الأكثر تداولا بنهاية الأسبوع
تصدرت 5 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة، من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع.. وجاءت التفاصيل كالتالي:
المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الأجنبية
واصل البنك «المركزي الروسي» رفع سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأمريكي واليورو اليوم السبت، حيث زاد سعر الروبل بواقع 22 كوبيكا أمام العملة الخضراء التي سجلت مستويات 81.2 روبل.
