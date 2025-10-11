أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.. انخفاض أسعار الكاكاو عالميا.. والمركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الأجنبية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بيانًا تفصيليًا حول أهم المؤشرات الخاصة بالفتيات في مصر والعالم، ويأتي البيان بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الذي يحتفل به العالم في الحادي عشر من أكتوبر من كل عام.

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سبل تعزيز التعاون المشترك.

تراجعت أسعار الكاكاو في الأسواق العالمية لأدنى مستوى لها فى 20 شهرا تقريبا، وكان الارتفاع فى سعر الكاكاو يمثل ضغطا كبيرا على مصنعى الشيكولاتة حول العالم.

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم السبت 11 أكتوبر، أنها ستدفع غدا الأحد نصف راتب شهر يوليو لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، فيما تستمر أزمتها المالية.

وأضافت الوزارة في بيان لها إن "رواتب الموظفين عن شهر يوليو يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل".

تصدرت 5 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة، من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع.. وجاءت التفاصيل كالتالي:

واصل البنك «المركزي الروسي» رفع سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأمريكي واليورو اليوم السبت، حيث زاد سعر الروبل بواقع 22 كوبيكا أمام العملة الخضراء التي سجلت مستويات 81.2 روبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.