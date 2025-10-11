3 أسباب وراء انخفاض أسعار الكاكاو عالميا لأدنى مستوى له منذ 20 شهرا

تراجعت أسعار الكاكاو في الأسواق العالمية لأدنى مستوى لها فى 20 شهرا تقريبا، وكان الارتفاع فى سعر الكاكاو يمثل ضغطا كبيرا على مصنعى الشيكولاتة حول العالم.

أسعار الكاكاو فى البورصة



بلغ سعر الكاكاو في نيويورك هذا الأسبوع حوالي 6,150 دولارًا للطن، بانخفاض عن ذروته في ديسمبر التي تجاوزت 12,000 دولار.



في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الكاكاو في لندن، التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا في الأشهر الأولى من العام الماضي، بنحو 58 بالمئة عن ذروتها في أبريل 2024، والتي بلغت 4,262 دولارًا.

أسباب تراجع أسعار الكاكاو

أرجع الكثير من الخبراء والمتخصصين أسباب هذا التراجع الى العديد من العوامل التى تصب فى اتجاه السعر الى التراجع والانخفاض.

أولا: توقعات بموسم حصاد أفضل نظرًا لتحسن الأحوال الجوية وارتفاع الأسعار المضمونة حكوميًا في غرب أفريقيا.

ثانيا: تصفية المضاربون الذين كانوا يستغلون موجة الارتفاع سابقًا لـ مراكزهم مؤخرًا، ويراهن الكثيرون منهم الآن على انخفاض الأسعار

ثالثا: انخفاض طلب المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار.

