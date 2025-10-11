السبت 11 أكتوبر 2025
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 2025.10.11

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم فى الإمارات

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 484 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 429 درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 368 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

تشهد أسواق الذهب العالمية موجة غير مسبوقة من الارتفاعات، تعيد المعدن الأصفر إلى صدارة المشهد الاستثماري كملاذ آمن في أوقات الاضطراب.

ينعكس هذا الصعود القياسي على قرارات المستثمرين والأفراد على حدّ سواء، في ظلّ بحث متزايد عن أدوات تحفظ القيمة وتواجه تقلبات الاقتصاد العالمي.

توقعات بوصول الذهب الى 4900 دولار 

ورفع «جولدمان ساكس» توقعه لسعر الذهب في ديسمبر كانون الأول 2026 إلى 4900 دولارٍ للأونصة مقارنةً بتقديرٍ سابق عند 4300 دولار، مشيرًا إلى التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات الغربية واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1% إلى 48.49 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1619.62 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1325.71 دولارًا للأونصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

