المالية الفلسطينية تعتزم دفع نصف راتب شهر يوليو لموظفي السلطة غدا الأحد

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم السبت 11 أكتوبر، أنها ستدفع غدا الأحد نصف راتب شهر يوليو لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، فيما تستمر أزمتها المالية.

وأضافت الوزارة في بيان لها إن "رواتب الموظفين عن شهر يوليو يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل".

وعجزت السلطة الفلسطينية على مدار أكثر من عامين عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.

وقالت وزارة المالية في بيانها إن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

