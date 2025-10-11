السبت 11 أكتوبر 2025
اقتصاد

المنصورة للدواجن تتصدر أسهم البورصة الأكثر تداولا بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تصدرت 5 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة، من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع.. وجاءت التفاصيل كالتالي:

المنصورة للدواجن بقيمة تداول بلغت 322.7 مليون جنيه. 
مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت 251.7 مليون جنيه. 
مجموعة إي إف جي القابضة بقيمة تداول بلغت 200 مليون جنيه. 
مصر الوطنية للصلب بقيمة تداول بلغت 158 مليون جنيه. 
راية  لخدمات مراكز الاتصالات بقيمة تداول بلغت 103 ملايين جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.642 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75%  عند مستوى 37376 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63%  عند مستوى 45639 نقطة، وصعد    مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.74%  عند مستوى 16801 نقطة، وقفز   مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.57%  عند مستوى 4096 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 11340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 14943 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%  عند مستوى 3704 نقطة.

