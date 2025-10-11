الاحصاء: 13.3 مليون فتاة مصرية في سن التعليم الأساسي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بيانًا تفصيليًا حول أهم المؤشرات الخاصة بالفتيات في مصر والعالم، ويأتي البيان بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الذي يحتفل به العالم في الحادي عشر من أكتوبر من كل عام.

وأكد التقرير أن الفتيات يمثلن 12.4% من إجمالي سكان مصر ضمن الفئة العمرية (6-17 سنة) في عام 2025، بما يعكس التركيبة السكانية ودور الفتيات في التنمية المستقبلية.

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2011، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الفتيات في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز حقوقهن في التعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة، بما يضمن لهن مستقبلًا أكثر أمانًا واستدامة.

الفتيات في العالم: 792 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 6 و17 سنة

أوضح الجهاز أن عدد الفتيات على مستوى العالم في الفئة العمرية (6-17 سنة) بلغ نحو 792 مليون فتاة، أي ما يمثل 9.6% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم نحو 8.2 مليار نسمة في عام 2025.

وأضاف الجهاز أنه من المتوقع أن ينخفض عدد الفتيات عالميًا في نفس الفئة العمرية بحلول عام 2072 إلى نحو 733 مليون فتاة فقط، بنسبة 7.2% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم حينها نحو 10 مليارات نسمة، نتيجة التحولات الديموغرافية وتراجع معدلات الخصوبة في العديد من الدول.

13.3 مليون فتاة مصرية في سن التعليم الأساسي

وأشار الجهاز إلى أن عدد الفتيات المصريات في الفئة العمرية (6-17 سنة) بلغ نحو 13.3 مليون فتاة عام 2025، وهو ما يمثل 12.4% من إجمالي سكان الجمهورية البالغ عددهم نحو 107.9 مليون نسمة، مقابل 14.1 مليون فتى بنسبة 13.1% من إجمالي السكان.

وبحسب الإسقاطات المستقبلية، فمن المتوقع أن تنخفض نسبة الفتيات في نفس الفئة العمرية إلى 7% فقط عام 2072 بإجمالي 11 مليون فتاة، مقابل 11.6 مليون فتى بنسبة 7.3% من إجمالي عدد السكان، المقدر بنحو 159.8 مليون نسمة، وفقًا للفرض المتوسط لإسقاطات السكان المستقبلية خلال الفترة (2022-2072).

التعليم: انخفاض معدلات التسرب وارتفاع معدلات الالتحاق

ووفقًا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي لعام 2023/2024، أوضح البيان أن التعليم الأساسي في مصر يبدأ من سن ست سنوات، وقد بلغ عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم قبل الجامعي حتى المرحلة الثانوية نحو 11.6 مليون فتاة مقابل 11.9 مليون فتى.

كما بلغ عدد الفتيات في التعليم الفني نحو 901 ألف فتاة مقابل 1.3 مليون فتى، ما يعكس اتساع مشاركة الفتيات في التعليم الفني والمهني رغم الفوارق العددية مع الذكور.

وأشار الجهاز إلى أن نسبة التسرب بين الفتيات في المرحلة الابتدائية (6-11 سنة) استقرت عند 0.2% خلال العام الدراسي (2022/2023)، وهي نفس النسبة للعام السابق، مقابل 0.3% بين الفتيان

أما في المرحلة الإعدادية (12-14 سنة)، فقد انخفضت نسبة التسرب بين الفتيات بشكل ملحوظ إلى 0.7% خلال العام الدراسي (2022/2023) مقارنةً بـ 1.9% في العام السابق، بينما بلغت 0.6% بين الفتيان مقابل 1.6% في العام السابق، ما يعكس تحسنًا واضحًا في جهود الحد من التسرب من التعليم بين الفتيات.

العمل والمشاركة الاقتصادية: تحسّن تدريجي في معدلات تشغيل الفتيات

وأظهر البيان، استنادًا إلى بيانات النشرة السنوية للقوى العاملة لعامي 2023-2024، تحسنًا تدريجيًا في معدلات مشاركة الفتيات في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع معدل المساهمة بين الفتيات في الفئة العمرية (15-19 سنة) من 2.5% عام 2023 إلى 3.4% عام 2024، مقابل ارتفاع معدل المساهمة بين الفتيان من 19.9% إلى 23.2% خلال نفس الفترة.

كما ارتفع معدل التشغيل بين الفتيات من 1.8% إلى 2.4%، في حين ارتفع بين الفتيان من 17.8% إلى 20.9%، أما معدل البطالة بين الفتيات في نفس الفئة العمرية فقد انخفض من 29.3% في عام 2023 إلى 28.8% عام 2024، بينما انخفض بين الفتيان من 10.5% إلى 10.2% خلال نفس الفترة، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في فرص العمل المتاحة للفتيات الشابات في السوق المصري.

وسلّط البيان الضوء على أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية لتمكين الفتيات وتعزيز مشاركتهن الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينها:

برنامج مكافحة التسرب من التعليم – وزارة التربية والتعليم (2024):

حيث يهدف البرنامج إلى معالجة ظاهرة التسرب من التعليم من خلال بناء قدرات المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومديري المدارس في المحافظات الأكثر تأثرًا، مع توعية أولياء الأمور بأهمية استمرار بناتهم في التعليم. كما تم حصر أعداد الطلاب المتسربين والمعرضين للتسرب، بما في ذلك المنقطعين عن الدراسة.

مبادرة "دوي":

وهي مبادرة أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من اليونيسف وعدة شركاء، وتهدف إلى إشراك الفتيات والفتيان في الأنشطة التنموية التي تساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتعزيز مشاركة الأسرة والمجتمع في دعم حقوق الفتيات، بما يغيّر الصورة النمطية عن دور الفتاة في المجتمع المصري.

مبادرة "نورة":

وهي مبادرة أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في أكتوبر 2021، وتهدف إلى تمكين الفتيات المراهقات وتحقيق تحول نوعي في واقعهن عبر برامج التدريب وبناء القدرات، لتصبح "نورة" رمزًا وطنيًا للاستثمار في الفتيات المصريات.

مشروع "نساء مصريات: رائدات المستقبل":

وهب من أهم المشاريع الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال توفير التعليم والتدريب المهني للفتيات في المناطق العشوائية والمحرومة، وتيسير حصولهن على فرص عمل لائقة في بيئة عمل آمنة.

وقد حقق المشروع في مرحلته الأولى تدريب 450 فتاة في مجالات المهارات الحياتية والتوظيف واللغات واستخدام الحاسوب، وتوفير 34 فرصة عمل فعلية في شركات محلية ودولية، بينما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من أنشطته.

الاستثمار في الفتيات استثمار في مستقبل مصر

وأكد البيان أن الفتيات يمثلن طاقة بشرية كامنة ومحركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتعزيز المساواة في التعليم والعمل والصحة والحماية الاجتماعية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن استمرار التقدم في مؤشرات التعليم والعمل للفتيات يعكس نجاح السياسات الحكومية في تقليص الفجوة بين الجنسين، ودعم بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تمثل الفتاة المصرية اليوم ركيزة أساسية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.