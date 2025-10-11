حفلات مجانية وفعاليات متنوعة بمعرض الزمالك للكتاب فى دورته الأولى

تستمر فعاليات معرض الزمالك للكتاب فى دورته الأولى الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى ١٥ أكتوبر الجاري.

ويبدأ برنامج فعاليات معرض الزمالك في العاشرة صباح غدا الأحد ١٢ أكتوبر، بورشة الأطفال (حكايات على أربع عجلات) برنامجها ، والتي يقدم من خلالها قطاع مناحي الحياة نشاط المكتبة المتنقلة، وتشمل عروضا للحكي التفاعلي، وعروضا لمسرح العرائس، وفترات للقراءة الحرة، ويشرف على برنامج المكتبة والورش الفنان ربيع زين.



وفي الساعة الرابعة عصرا؛ تستكمل ورشة (أنا فنان) إشراف وتدريب الفنانة القديرة وفاء الحكيم، موجهة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لاكتشاف قدراتهم، والتعبير عن أنفسهم، وتحقيق عملية الدمج المجتمعي بإستخدام الفن.

حفلات لفرق الموسيقي العربية



وفي السادسة مساء؛ يستضيف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ د. نبيلة حسن- الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ضمن برنامج (مساحة حرة) ولقاء مفتوح يديره د. محمد أمين عبد الصمد- المشرف على التراث الشعبي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وفي الساعة السابعة والنصف مساء، تقدم الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ تراث الغناء المصري منها: "أنا المصري"، "موال في البحر لم فتكم"، "والله تستاهل ياقلبي"، "أنا لك على طول"، "كل دة كان ليه"، "أنا في انتظارك" غناء الفنان أحمد محسن، بمصاحبة آلة الكمان للفنان أحمد ماهر.

