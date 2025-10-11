السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حفلات مجانية وفعاليات متنوعة بمعرض الزمالك للكتاب فى دورته الأولى

معرض الكتاب. فيتو
معرض الكتاب. فيتو

تستمر فعاليات معرض الزمالك للكتاب فى دورته الأولى الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى ١٥ أكتوبر الجاري.

ويبدأ برنامج فعاليات معرض الزمالك في العاشرة صباح غدا الأحد ١٢ أكتوبر، بورشة الأطفال (حكايات على أربع عجلات) برنامجها ، والتي يقدم من خلالها قطاع مناحي الحياة نشاط المكتبة المتنقلة، وتشمل عروضا للحكي التفاعلي، وعروضا لمسرح العرائس، وفترات للقراءة الحرة، ويشرف على برنامج المكتبة والورش الفنان ربيع زين.


وفي الساعة الرابعة عصرا؛ تستكمل ورشة (أنا فنان) إشراف وتدريب الفنانة القديرة وفاء الحكيم، موجهة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لاكتشاف قدراتهم، والتعبير عن أنفسهم، وتحقيق عملية الدمج المجتمعي بإستخدام الفن.

حفلات لفرق الموسيقي العربية


وفي السادسة مساء؛ يستضيف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ د. نبيلة حسن- الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ضمن برنامج (مساحة حرة) ولقاء مفتوح يديره د. محمد أمين عبد الصمد- المشرف على التراث الشعبي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
وفي الساعة السابعة والنصف مساء، تقدم الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ تراث الغناء المصري منها: "أنا المصري"، "موال في البحر لم فتكم"، "والله تستاهل ياقلبي"، "أنا لك على طول"، "كل دة كان ليه"، "أنا في انتظارك" غناء الفنان أحمد محسن، بمصاحبة آلة الكمان للفنان أحمد ماهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة المصرية العامة الهيئة المصرية العامة للكتاب الفرقة الموسيقية الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح القومي للمسرح القومي للمسرح والموسيقى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية المركز القومي للمسرح والموسيقي المعهد المعهد العالي للفنون المسرحية المعهد العالي للفنون ذوى الاحتياجات الخاصة ذوى الإحتياجات وفاء الحكيم

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: قطاع الصحة على رأس أولويات عمل الحكومة

بينهم محمد صلاح، 8 لاعبين يغيبون عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات المونديال

رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" في بنها

حوّل عقد قران إلى مسرحية ساخرة، مأذون يثير الجدل بعد ممازحته للعريس "ألعب يلا"

والدة أطفال دلجا بعد إحالة أوراق المتهمة للمفتي: قلبي مش هيرتاح غير لما أشوف القصاص لأولادي (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

رغم الأزمة المالية، يد الزمالك يتعاقد مع الكرواتي زيلكو بابيتش

كواليس زيارة وزير الرياضة لـ حسن شحاتة تكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يؤكد ضرورة الاستعداد ليوم الحساب (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

المزيد
الجريدة الرسمية