8 وجبات خفيفة لا ترفع مستوى السكر في الدم

يعاني مرضي السكري عند اختيار أنواع الطعام المختلفة، بسبب إمكانية تأثيرها على مستويات السكر في الدم، ولكن توجد العديد من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها دون قلق للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، مع التركيز على قيمتها الغذائية وقليلة الكربوهيدرات، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

1. المكسرات

تعد حفنة صغيرة من المكسرات - حوالي 1.5 جرام - خيارا غذائيا قويا بكربوهيدرات قليلة. يمكن تناول اللوز أو البندق أو الجوز أو المكاديميا أو الكاجو أو الفستق أو الفول السوداني كوجبة غنية بالألياف والدهون الصحية.

2. الجبن

تعتبر الأجبان قليلة الدسم مثل الجبن القريش، والريكوتا، والموزاريلا خيارات غنية بالبروتين تساعد على إبقاء سكر الدم تحت السيطرة. يمكن الاستمتاع بربع كوب من الجبن القريش مع نصف كوب من الفاكهة، أو قطعة من جبن الموزاريلا الخيطي قليل الدسم، أو جبن الريكوتا المدهون على مقرمشات الحبوب الكاملة.

3. الحمص

رغم احتوائه على الكربوهيدرات، إلا أن الجسم يهضمها ببطء، مما يعني أن امتصاصها لا يكون سريعا ولا يتسبب في ارتفاع سكر الدم. يزود الحمص الجسم بالكثير من الألياف والبروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع. يمكن استخدام ثلث كوب من الحمص كغموس للخضروات أو دهن للمقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة.

4. البيض

يعد بياض البيض المخفوق مصدرا سريعا للبروتين يمكن تحضيره في المنزل، كما يمكن سلق بعض البيض وحفظه في الثلاجة لتناوله كوجبة خفيفة سريعة أثناء التنقل.

5. الزبادي

يمكن إضافة بعض الفواكه الطازجة إلى الزبادي العادي قليل الدسم للحصول على حلوى خفيفة الكربوهيدرات ومثالية قبل التمرين. أما إذا كنت تفضل النكهات المالحة، فيمكن خلط الزبادي بمسحوق خلطة الحساء واستخدامه كغموس للخضروات أو المقرمشات قليلة الملح.

6. الفشار

ضع 3 أكواب من الفشار المعد بالهواء الساخن في كيس ساندويتش كخيار جاهز للتناول لا يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات. بلمسة من الملح، يشكل الفشار وجبة خفيفة مقرمشة ومالحة مثالية لتجديد النشاط بعد الظهر.

7. الأفوكادو

يمكن الاستمتاع به كما هو، أو تتبيله لإضافة نكهة مميزة. اهرس ثلاث حبات من الأفوكادو، أضف بعض الصلصة، والكزبرة، والقليل من عصير الليمون للحصول على الغواكامولي. حافظ على حجم الحصة بحدود ربع كوب لوجبة خفيفة تحتوي على أقل من 20 جرامًا من الكربوهيدرات.

8. التونة

نصف كوب من التونة مقترنًا بأربع مقرمشات صودا يشكل وجبة خفيفة ولذيذة لا تضر بمستويات السكر في الدم.

