حوّل عقد قران إلى مسرحية ساخرة، مأذون يثير الجدل بعد ممازحته للعريس "ألعب يلا"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمأذون يمازح العروسين قبل عقد القران، الأمر الذي أصاب العروسين والمعازيم بموجة من الضحك الهستيري، وخاصة بعدما مازح العريس وهو يهنئه بعروسة قائلًا: "ألعب يلا"، مستخدمًا كلمات الأغنية المشهورة بهذا التعبير، محولًا عقد القران إلى مسرحية ساخرة.

مأذون يمازح عريس بجملة "ألعب يلا"

وبدأ المأذون بممازحة العروس، قبل عقد القران قائلًا: "شور ولا بخور"، لترد عليه العروس قائلة: "شور"، وهنا توجه المأذون للعريس قائلًا: "أبشر".

مأذون يمازح العروسين في عقد قرانهما، فيتو



وعندما سأل المأذون العروس عما إذا كانت موافقة على الزواج من العريس، فقالت: "موافقة"، وهنا نظر المأذون للعريس ومازحه قائلًا: "ألعب يلا"، للتحول القاعة كلها إلى ساحة للضحك على تعبير المأذون وممازحته للعريس.

واستمر المأذون في ممازحة العروسين، عندما سأل العروس عن اسم عريسها، فردت قائلة: "لولي"، وهنا ضحك المأذون ومازح العريس قائلًا: "أوعى تكون لولي يا لولي"، فانفجر الحضور في الضحك، ليستمر المأذون في ممازحة العريس قائلًا: "ألعب يا ابن المحظوظة"، حيث استمرت الضحكات داخل القاعة.

وقال المأذون "اللهم بارك للوليد وبارك لنهى وبارك في الحضور جميعًا.. يلا بينا نزوجهم.."

المأذون الضاحك يثير الجدل بين النشطاء

حوار المأذون الضاحك الذي كان يخاطب به العروسين، وممازحته لهما أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض وصفه بالـ "المأذون صاحب الدم الخفيف"، الذي أراد التخفيف من مخاوف العروسين عند كتب الكتاب، فيما رأي آخرون أن هذا المزاح لا يجب أن يحدث في رجل يوصف بأنه شيخ ويرتدي ملابس "رجال الدين".

وعلق البلوجر مستر براون فقال: "هذه الوظيفة لها احترامها، وكان على المأذون أن يحترم الزي ولا يتمادي في المزاح.."

وقال البلوجر مجاهد محمد: "المفروض يكون للمأذون هيبه مش كده، لو عايز مزاح وضحك بلاش تروح"

ورد البلوجر أحمد سعيد، قائلًا: "دي شريعة وطقوس دينية، المفروض يكون فيها احترام للشريعة..."

وعلق محمد عبد الخالق فقال: "ده مش شيخ ده مأذون اي حد ممكن يشتغل مأذون"

وردت خديجة أبو اليسر فقالت: "ما المشكلة المأذون حاول يخفف رهبة وخوف كتب الكتاب، وممازحة العروسين ليست جرمًا..."

وتساءل بعض النشطاء عن مدي صحة ممازحة المأذون للعروسين بهذا الشكل، وهل يضيع ذلك هيبة عقد القران؟!

