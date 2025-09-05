الصور الأولى من حفل عقد قران وزفاف هاجر السراج

يقام حاليا بإحدى القاعات المفتوحة بالقاهرة حفل عقد قران وزفاف الفنانة الشابة هاجر السراج، على شاب من خارج الوسط الفني، وسط حضور عائلتها وعدد من أصدقائه.

زفاف هاجر السراج

وطلت السراج بفستان أبيض مميز واعتمدت على لوك مكياج ساحر بالألوان الجريئة وتركت شعرها منسدلا مع الاعتماد على الألماس، فيما ارتدى زوجها بدلة باللوني الأبيض والأسود.

هاجر السراج هي مصرية من أصل سوري ولقد ولدت في محافظة القاهرة، درست هاجر الإخراج والتصوير، كما أنها حصلت على العديد من ورش التمثيل.

بدأت هاجر بالعمل في عالم الفن من خلال الإخراج، حيث بدأت كمساعدة مخرج في عدد من الإعلانات والمسلسلات كما عملت كموديل في بعض الإعلانات وشاركت في أفلام قصيرة ومشروعات تخرج.

كان مسلسل ضد الكسر ٢٠٢١ أول الأعمال التي شاركت فيها كممثلة، ثم ظهرت في مسلسل بطلوع الروح عام٢٠٢٢ مع منة شلبي حيث جسدت شخصية زوجة أحمد السعدني، ثم واصلت مشاركاتها الفنية إلى أن لفتت الأنظار في مسلسل حالة خاصة.

