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حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

حفل زفاف، فيتو
حفل زفاف، فيتو

 في واقعة غريبة من نوعها، شهدت مدينة الفلوجة العراقية، عقد قران فريدا، عندما أشرف رجل دين كفيف، على إجراءات مراسم  الزواج لشاب وشابة أصمين، من الصعب عليهما التواصل مع المأذون الشرعي.

 

حفل زفاف فريد في العراق 

 وحضر مترجم متخصص بلغة الإشارة، مراسم عقد القران بين المدعويين، وتكفل بنقل كلام المأذون الكفيف للشاب الأصم، علي مؤيد، ومن ثم نقل رده للمأذون، الشيخ محمود العاني.

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وأظهر مقطع فيديو من داخل المنزل الذي شهد عقد القران، العريس والمأذون يجلسان بجانب بعضهما دون أن يتمكنا من التواصل المباشر فيما بينهما بسبب نوع الإعاقة التي يعانيانها وفق شبكة "964" الإخبارية العراقية.

 

ويبلغ العريس من العمر، 28 عاما، فيما عروسه زميلة دراسة له منذ سن الطفولة، قبل أن يقررا تحول تلك الزمالة لأسرة واحدة.

فيما يعمل رجل الدين الذي عقد القران، إمام جامع في المنطقة، ويحمل شهادة عليا في الدراسات الإسلامية.

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حفل زفاف العراق الماذون

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