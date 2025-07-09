بعد مشاركتهما في مهرجان كان السينمائي، عقد قران المخرج مراد مصطفى والمنتجة سوسن يوسف

احتفل الثنائى الفني المنتجة سوسن يوسف والمخرج مراد مصطفى بعقد قرانهما، مساء اليوم الأربعاء، وذلك عقب أسابيع قليلة من مشاركتهما المميزة في مهرجان كان السينمائي الدولي 2025 بفيلمهما المصري “عائشة لا تستطيع الطيران”، الذي حظي باهتمام نقدي كبير وعُرض ضمن قسم أسبوع النقاد.

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران

وفى وقت سابق، تحدث المؤلف والمخرج مراد مصطفى لـ “فيتو” قائلًا: السينما المصرية والعربية أصبحت اليوم أقوي وأصلب بفضل تقنيات التصوير والعرض، فالعرب والأفارقة دائما ما يمتلكون قصص وحكايات مثيرة يمكن سردها وتسللها للقلوب بسهولة لقوة إرتباطها بأرض الواقع ولصدقها المنتهي ولكن التقنيات الحديثة استطاعت أن تبروز كل تلك الصدق وعرضه بشكل أكثر إحترافية وحضور مما جعلها ترسخ فى القلوب وتصبغ عليها بشكل أعمق، وهو ما تتميز به الأجيال الحالية من النجوم وصناع السينما بالعالم العربي عن ذي قبل.

وتابع “مراد” حديثه بأن “عائشة لا تستطيع الطيران” كان تجربة سينمائية ليست بالسهلة لكونها أول ما أقدمه بالسينما الروائية الطويلة، ولكن ما جعل الأجواء الفنية للعمل أكثر سلاسة كانت فى تعاوني للمرة الثانية مع أصدقائي مدير التصوير المصري مصطفى كاشف والمونتير محمد ممدوح رفقاء رحلة كفاحى لوصول الفن المصري لكل المحافل الدولية.. وسعيد للغاية أن هذا العمل قد أعاد السينما المصرية للمشاركة بمسابقة “نظرة ما” عقب غياب دام لمصر لمدة تسعة أعوام حيث كانت آخر المشاركات فيلم “اشتباك” لزميلي المخرج محمد دياب، وأتوجه بكل الشكر لجميع المنح التمويلية بدايةً من مصر، السعودية، تونس، فرنسا، ألمانيا، قطر، والسودان الذين ساهموا بقوة قوة لإطلاق هذا العمل المصري بصورة مشرفة أمام المشاركات الفنية الأخرى.

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