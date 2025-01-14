صفاء عبد الفتاح، محامية قنا تنهي احتكار الرجال لمنصب المأذون الشرعي (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا من داخل منزل صفاء عبد الفتاح أبو المجد، المحامية البالغة من العمر 43 عامًا، مأذونة شرعية في قنا، تحديدًا من مدينة قفط جنوب محافظة قنا.

أكدت صفاء، على أنها طالما كانت ترى نفسها قادرة على تحقيق أحلامها، اقتحمت مجالًا ظل حكرًا على الرجال لعقود، بدأت رحلتها في عام 2020، عندما قرأت إعلانًا قضائيًا عن وظيفة مأذون شرعي، ولاحظت أنها مستوفية للشروط المطلوبة.

تقديم الأوراق واستيفاء كافة الإجراءات

وأضافت صفاء "كنت واثقة من نفسي ومن أنني أستحق هذه الفرصة، خاصة أن الإعلان كان ينطبق عليّ".

وأشارت إلي أنه بعد تقديم الأوراق واستيفاء كافة الإجراءات، انتظرت طيلة أربع سنوات حتى جاء القرار المنتظر بتعيينها، وذلك رغم المنافسة الشديدة مع 20 رجلًا تقدموا للإعلان، كانت صفاء المرأة الوحيدة بين المتقدمين.

عن هذه التجربة قالت "كنت متوقعة تعييني، وأرى أن من حق المرأة أن تسلك كل المهن وتشارك في جميع المجالات لأنها نصف المجتمع، ولابد أن نكون يدًا واحدة مع الرجال".

واستكملت صفاء لم تنس دعم أسرتها وزوجها الذين كانوا الداعم الأول لها منذ البداية. وعن لحظة تلقيها الخبر، قائلة: "شعرت بسعادة غامرة، خاصة بعدما رأيت الفرحة في أعين أهلي وأسرتي".

ونوهت صفاء إلى أن الشيخ أبوالحسن، أحد أقدم المأذونين في قريتها، كان بمثابة قدوة لها، قائلة: "كنت دائمًا أراه مثالًا يحتذى به، وكنت أقول في نفسي: الجار أولى بالشفعة".

وأكدت صفاء عبد الفتاح أبو المجد أنها ليست فقط مأذونة شرعية، بل تمثل نموذجًا للمرأة الصعيدية الطموحة التي تكسر القيود وتتحدى التقاليد لتحقيق طموحاتها، حيث أن تعيينها يمثل إنجازًا تاريخيًا في قنا ورسالة واضحة بأن المرأة قادرة على النجاح في جميع المهن، مهما كانت طبيعتها.

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