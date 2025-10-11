مدرب ألمانيا يدافع عن أغلى صفقة في تاريخ ليفربول

دافع المدير الفني للمنتخب الألماني، جوليان ناجلسمان، بشدة عن فلوريان فيرتز، بعدما فشل في التسجيل أو صناعة الأهداف في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على لوكسمبورج 4-0.

انتقادات قوية لنجم ليفريول

تعرض صانع الألعاب فيرتز لانتقادات في إنجلترا بسبب ما اعتبره البعض بداية بطيئة لمسيرته مع ليفربول، بعد انتقاله من باير ليفركوزن في صفقة بلغت 155 مليون دولار ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

وقال ناجلسمان للصحفيين بعد مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026: "قام بعمل جيد. حاول كثيرًا. لم يحالفه الحظ في فرصة أو فرصتين. ولكن هذا ليس خطأه".

وأهدر فيرتز فرصة لتسجيل هدف عندما اصطدمت كرته بالعارضة في الشوط الثاني، وأعرب مدرب ألمانيا عن عدم فهمه للانتقادات الموجهة للاعب في إنجلترا.

وقال نالسمان: "مازال اللاعب الذي يصنع أكثر الفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا لم ينجح اللاعبون الآخرون في تحويل هذه الفرص إلى أهداف، فإن ذلك ينعكس سلبًا على إحصاءاته. لكن هذه ليست حتى ثلث الحقيقة".

وأضاف: "أراه متحررًا تمامًا. فيرتز لاعب يعرف جيدًا ما يستطيع فعله، ويعرف كيف تسير الأمور في عالم كرة القدم".

ويلتقي المنتخب الألماني، الذي يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات بفارق الأهداف، مع منتخب إيرلندا الشمالية بعد غدٍ الإثنين.

وقال ناغلسمان: "بمجرد تسجيله لثلاثة أهداف، سيصبح ملك الانتقالات. حاليًا، يعتبر فقط لاعبًا باهظ الثمن. هذه هي طبيعة الأمور، لكنه لا يهتم بذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.