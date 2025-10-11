السبت 11 أكتوبر 2025
عصام كامل

مدرب ألمانيا يدافع عن أغلى صفقة في تاريخ ليفربول

مدرب ألمانيا يدافع عن أغلى صفقة في تاريخ ليفربول

دافع المدير الفني للمنتخب الألماني، جوليان ناجلسمان، بشدة عن فلوريان فيرتز، بعدما فشل في التسجيل أو صناعة الأهداف في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على لوكسمبورج 4-0.

انتقادات قوية لنجم ليفريول 

تعرض صانع الألعاب فيرتز لانتقادات في إنجلترا بسبب ما اعتبره البعض بداية بطيئة لمسيرته مع ليفربول، بعد انتقاله من باير ليفركوزن في صفقة بلغت 155 مليون دولار ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي. 

وقال ناجلسمان للصحفيين بعد مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026: "قام بعمل جيد. حاول كثيرًا. لم يحالفه الحظ في فرصة أو فرصتين. ولكن هذا ليس خطأه".

وأهدر فيرتز فرصة لتسجيل هدف عندما اصطدمت كرته بالعارضة في الشوط الثاني، وأعرب مدرب ألمانيا عن عدم فهمه للانتقادات الموجهة للاعب في إنجلترا.

وقال نالسمان: "مازال اللاعب الذي يصنع أكثر الفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا لم ينجح اللاعبون الآخرون في تحويل هذه الفرص إلى أهداف، فإن ذلك ينعكس سلبًا على إحصاءاته. لكن هذه ليست حتى ثلث الحقيقة".

وأضاف: "أراه متحررًا تمامًا. فيرتز لاعب يعرف جيدًا ما يستطيع فعله، ويعرف كيف تسير الأمور في عالم كرة القدم".

ويلتقي المنتخب الألماني، الذي يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات بفارق الأهداف، مع منتخب إيرلندا الشمالية بعد غدٍ الإثنين.
وقال ناغلسمان: "بمجرد تسجيله لثلاثة أهداف، سيصبح ملك الانتقالات. حاليًا، يعتبر فقط لاعبًا باهظ الثمن. هذه هي طبيعة الأمور، لكنه لا يهتم بذلك".

