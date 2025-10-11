السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صراع النقطة بين كوت ديفوار والجابون يشتعل لحسم بطاقة الصعود لكأس العالم

كوت ديفوار
كوت ديفوار

اشتعل الصراع بين كوت ديفوار والجابون لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في المجموعة السادسة من تصفيات قارة أفريقيا.

صراع التاهل بين كوت ديفوار والجابون

وأصبح الصراع على أشده بين منتخب كوت ديفوار، المتصدر برصيد 23 نقطة، ومنتخب الجابون، صاحب المركز الثاني بـ22 نقطة، الذي يطمح لبلوغ كأس العالم 2026 لأول مرة.

ويلعب منتخب كوت ديفوار مع ضيفه منتخب كينيا، صاحب المركز الثالث بـ12 نقطة، بينما يستضيف منتخب الجابون نظيره البوروندي، الذي يحتل المركز الخامس بعشر نقاط، وتلعب سيشيل متذيلة الترتيب بلا نقاط مع ضيفتها غامبيا، التي تتواجد في المركز الرابع بعشر نقاط في لقاء للشهرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الثاني تصفيات قارة أفريقيا كاس العالم 2026 كأس العالم منتخب كوت ديفوار منتخب الجابون

مواد متعلقة

صدمة في ريال مدريد، استبعاد مبابي من معسكر منتخب فرنسا

5 منتخبات تنتظر حسم التأهل في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

انطلاق مهرجان الألعاب الرياضية في الساحل الشمالي بالتعاون مع اتحاد السباحة

الشرطة الإسبانية تعتقل 21 مشجعا من ألتراس برشلونة وريال مدريد

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

إغلاق جميع بوابات سد النهضة، شراقي: صور الأقمار الصناعية تكشف تخبط الإدارة الإثيوبية

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

قرار قضائي جديد بشأن دعوى زينة ضد أحمد عز

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

مفاجأة سارة لنجم الأهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة، الأزهر: حسن تربية البنات من هدي النبي

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

المزيد
الجريدة الرسمية