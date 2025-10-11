صراع النقطة بين كوت ديفوار والجابون يشتعل لحسم بطاقة الصعود لكأس العالم

اشتعل الصراع بين كوت ديفوار والجابون لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في المجموعة السادسة من تصفيات قارة أفريقيا.

صراع التاهل بين كوت ديفوار والجابون

وأصبح الصراع على أشده بين منتخب كوت ديفوار، المتصدر برصيد 23 نقطة، ومنتخب الجابون، صاحب المركز الثاني بـ22 نقطة، الذي يطمح لبلوغ كأس العالم 2026 لأول مرة.

ويلعب منتخب كوت ديفوار مع ضيفه منتخب كينيا، صاحب المركز الثالث بـ12 نقطة، بينما يستضيف منتخب الجابون نظيره البوروندي، الذي يحتل المركز الخامس بعشر نقاط، وتلعب سيشيل متذيلة الترتيب بلا نقاط مع ضيفتها غامبيا، التي تتواجد في المركز الرابع بعشر نقاط في لقاء للشهرة.

