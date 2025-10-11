غانا تنتظر بطاقة التأهل لمونديال 2026 أمام جزر القمر

يستعد منتخب غانا لحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات قارة أفريقيا.

غانا تنتظر حسم التأهل

ستكون غانا على موعد مع تأهلها الخامس للمونديال بعد نسخ 2006 و2010 و2014 و2022، عندما تواجه ضيفتها جزر القمر، في حين تخرج مدغشقر لملاقاة مضيفتها مالي، وتلعب تشاد مع ضيفتها أفريقيا الوسطى.

ويتصدر المنتخب الغاني الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام منتخب مدغشقر، صاحب المركز الثاني، بينما تتواجد مالي وجزر القمر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 15 نقطة، وتحتل أفريقيا الوسطى وتشاد المركزين الخامس والسادس برصيد 5 نقاط ونقطة وحيدة على التوالي.

وتحتاج غانا لنقطة وحيدة للصعود رسميًا دون انتظار نتيجة مباراة مالي ومدغشقر، وحتى في حال خسارتها أمام جزر القمر، سوف تقطع ورقة الترشح للمونديال بالنظر إلى فارق الأهداف الكبير الذي تمتلكه، مقارنة بمنتخب مدغشقر.

ويمتلك منتخب غانا، الذي يسعى لمصالحة جماهيره بعد إخفاقه في التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، فارق أهداف (16+) في حين لدى مدغشقر (8+).

