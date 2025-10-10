تصفيات كأس العالم، منتخب ألمانيا يضرب لوكسمبورج برباعية ويتصدر المجموعة الأولى

حقق منتخب ألمانيا فوزا مستحقا على حساب ضيفه لوكسمبورج برباعية، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

سجل هدف منتخب ألمانيا الأول ديفيد راوم في الدقيقة 12، ثم حرز جوشوا كيميش الهدف الثاني في الدقيقة 21، قبل أن يسجل جنابري وكيميس هدفين في الدقيقتين 48 و51.

ولم يخسر المنتخب الألماني في أي مباراة بتصفيات كأس العالم خارج أرضه، حتى سقط أمام سلوفاكيا في الجولة الماضية.

تشكيل ألمانيا أمام لوكسمبورج

دخل منتخب ألمانيا مباراته أمام لوكسمبورج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوليفر بومان

جوشوا كيميش - جوناثان تاه - نيكو شلوتيربيك - ديفيد راوم - ليون جوريتسكا - ألكسندر بافلوفيتش - سيرجي جنابري - فلوريان فيرتز - كريم أديمي - نيكلاس شميدت

منتخب ألمانيا يرتقي لصدارة المجموعة الأولى

بهذا الفوز رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 6 نقاط إرتقى بها لصدارة المجموعة الأولى، بعد الفوز في مباراتين والخسارة أمام سلوفاكيا في الجولة الثانية

في المقابل، يقبع منتخب لوكسمبورج في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط، حيث خسر مباريات الثلاث الأولى في التصفيات.

على الجانب الآخر، خسر منتخب سلوفاكيا أمام أيرلندا الشمالية بهدف، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة نفسها، حيث يتفوف المنتخب الألماني في فارق الأهداف

