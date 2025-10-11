3 منتخبات أفريقية تتصارع على مقعد وحيد في تصفيات المونديال

اشتعلت الأجواء تمامًا في المجموعة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في ظل احتدام الصراع بين منتخبات بنين ونيجيريا وجنوب أفريقيا، للحصول على بطاقة وحيدة.

المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب بنين الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين أمام منتخب جنوب أفريقيا، صاحب الوصافة، فيما تمتلك نيجيريا 14 نقطة في المركز الثالث، مقابل 11 نقطة لرواندا و9 نقاط لليسوتو، و5 نقاط لزيمبابوي، الذين احتلوا المراكز من الرابع إلى السادس على الترتيب.

ويحل منتخب بنين ضيفًا على منتخب نيجيريا في الجولة الأخيرة، يوم الثلاثاء المقبل، بينما يواجه منتخب جنوب أفريقيا، ضيفه المنتخب الرواندي، في حين تلعب ليسوتو مع زيمبابوي في لقاء تحصيل حاصل في ذات اليوم.

ولدى المنتخب البنيني الحظوظ الأوفر للتأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه، حيث يعد هو الفريق الوحيد بالمجموعة الذي يمتلك مصيره، إذ يعني فوزه على نيجيريا، رغم صعوبة المهمة، صعوده رسميًا بغض النظر عن أي شيء.

كما يمكن لمنتخب بنين الصعود أيضًا لكأس العالم 2026 حتى إذا تعادل مع نيجيريا، وذلك حال خسارة أو تعادل جنوب أفريقيا أمام رواندا.

أما منتخب جنوب أفريقيا فلا بديل أمامه سوى الانتصار على رواندا وانتظار خسارة بنين أمام نيجيريا، حيث سيتفوق حينها بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه، فيما يعني عدم فوز منتخب (الأولاد) تلاشي آماله في الصعود المباشر للمونديال.

وفي حال فوز جنوب أفريقيا وتعادل بنين، وهو أمر وارد بقوة أيضًا، فسوف يتساوى المنتخبان في رصيد 18 نقطة، ليحسم فارق الأهداف المنتخب الصاعد بينهما.

ويمتلك المنتخب البنيني حاليًا فارق أهداف (5+) مقابل (3+) للمنتخب الجنوب أفريقي، الذي شارك في كأس العالم أعوام 1998 و2002 و.2010

وفي حال فوز نيجيريا على بنين بفارق هدف وحيد فقط، سوف يتساوى المنتخبان في نفس الرصيد وفارق الأهداف (4+) وكذلك سوف يتساويان أيضًا في عدد الأهداف التي أحرزها واستقبلها كل فريق، لتحسم المواجهات المباشرة المتأهل منهما، والتي سوف تصب في تلك الحالة في مصلحة منتخب (النسور الخضراء المحلقة)، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه منتخب بنين في لقائهما الأول بالتصفيات.

