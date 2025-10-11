السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حي الدقي ينشئ غرف تصريف لمياه الأمطار بمطلع كوبري ثروت (صور)

غرفة تصريف الأمطار،
غرفة تصريف الأمطار، فيتو
ads

قام حي الدقي بإنشاء غرف جديدة لتصريف مياه الأمطار في نقطة تجمع المياه بمطلع كوبري ثروت، وذلك ضمن خطة الحي للتعامل السريع مع أماكن تجمع المياه وتخفيف الضغط على شبكات الصرف.

تأتي هذه الأعمال تحت إشراف المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، وبمشاركة فريق العمل الميداني بالحي الذي يواصل جهوده على مدار الساعة لضمان جاهزية الشبكات ومتابعة تنفيذ الحلول الدائمة لمشكلات تصريف المياه.

جاهزية كاملة لموسم الأمطار

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أعمال تصريف مياه الأمطار في مختلف الأحياء، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتطوير منظومة البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

كما شددت نائب المحافظ الدكتورة هند عبد الحليم على أهمية رفع كفاءة شبكات الصرف والمصارف المطرية لضمان انسياب المياه ومنع حدوث أي تجمعات خلال موسم الشتاء.

من جانبه، أوضح المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي أن فرق العمل تواصل جهودها الميدانية بشكل مستمر لتنفيذ خطة الحي في تحسين خدمات النظافة والتصريف، تنفيذًا لتعليمات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن العمل لا يتوقف ودائم على مدار الساعة لخدمة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حى الدقى محافظة الجيزة كوبري ثروت تصريف مياه الأمطار البنية التحتية محافظ الجيزة عادل النجار هند عبد الحليم محمد رزق تطوير الأحياء موسم الأمطار

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تفرض الانضباط في شوارع الوفاء والأمل وخالد بن الوليد بالهرم

إزالة حالة تعد بناحية كفر حجازي في منشأة القناطر

ضبط منشأة لتدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها بعلامة مزيفة في البدرشين

مدير صحة الجيزة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي

تعليم الجيزة تطلق “26 قرائية” لدعم مهارات الطلاب

بعد إجازة 6 أكتوبر، مكاتب الصحة العاملة اليوم لتطعيم المعتمرين بالجيزة

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون المشترك مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم

الأكثر قراءة

فقد أعصابه وشتم المذيع، أبو مرزوق ينسحب على الهواء بسبب سؤال عن هجوم 7 أكتوبر (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكاكا وقفزة في المانجو وانخفاض البرتقال البلدي

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد في البلطي وانخفاض كبير بالكابوريا وقشر البياض

بعد غلقه 6 ساعات، إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة السيارات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بحضور صيني روسي، كوريا الشمالية تستعرض "أقوى الأسلحة النووية" على الساحة (فيديو)

بديو "هو دا بقى" تامر حسني وعفرتو وكريم أسامة يشعلان الساحل الشمالي (صور)

انتظره أمام منزله والكاميرات كشفته، القبض على المتهم بإنهاء حياة طليق شقيقته بالمنصورة

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع غينيا بيساو.. تصفيات مونديال 2026.. عودة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية