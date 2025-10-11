حي الدقي ينشئ غرف تصريف لمياه الأمطار بمطلع كوبري ثروت (صور)

قام حي الدقي بإنشاء غرف جديدة لتصريف مياه الأمطار في نقطة تجمع المياه بمطلع كوبري ثروت، وذلك ضمن خطة الحي للتعامل السريع مع أماكن تجمع المياه وتخفيف الضغط على شبكات الصرف.

تأتي هذه الأعمال تحت إشراف المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، وبمشاركة فريق العمل الميداني بالحي الذي يواصل جهوده على مدار الساعة لضمان جاهزية الشبكات ومتابعة تنفيذ الحلول الدائمة لمشكلات تصريف المياه.

جاهزية كاملة لموسم الأمطار

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أعمال تصريف مياه الأمطار في مختلف الأحياء، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتطوير منظومة البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما شددت نائب المحافظ الدكتورة هند عبد الحليم على أهمية رفع كفاءة شبكات الصرف والمصارف المطرية لضمان انسياب المياه ومنع حدوث أي تجمعات خلال موسم الشتاء.

من جانبه، أوضح المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي أن فرق العمل تواصل جهودها الميدانية بشكل مستمر لتنفيذ خطة الحي في تحسين خدمات النظافة والتصريف، تنفيذًا لتعليمات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن العمل لا يتوقف ودائم على مدار الساعة لخدمة المواطنين.

