أخبار مصر

إزالة حالة تعد بناحية كفر حجازي في منشأة القناطر

أزالت الإدارة الزراعية بمنشأة القناطر بقيادة المهندس سليمان إبراهيم، حالة تعد بمعاودة أعمال بناء على الأراضي الزراعية بناحية كفر حجازي، وجار استكمال الإجراءات نحو رفع الأنقاض وإعادة زراعة الأرض

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتكثيف الجهود للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وبناءً على تعليمات الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وتعليمات المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالجيزة على استمرار حملات الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها أو تحويلها عن الغرض المخصص لها.

