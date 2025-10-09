تعليم الجيزة تطلق “26 قرائية” لدعم مهارات الطلاب

أكد سعيد عطية مدير تعليم الجيزة أن تفعيل مبادرة “26 قرائية” يمثل خطوة جادة نحو رفع كفاءة الطلاب في القراءة والكتابة، بالتوازي مع التزام المديرية بتسليم الكتب الدراسية دون ربطها بسداد المصروفات.

وأوضح “عطية” أن مبادرة “26 قرائية” تأتي في إطار خطة الوزارة للقضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، من خلال ورش تدريبية تفاعلية يشارك فيها معلمو اللغة العربية وأخصائيو التعلم.



وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم الفردي للطلاب الضعاف، ومتابعة تحسن مستواهم بشكل دوري، لتمكين كل طفل من القراءة بطلاقة والكتابة السليمة وفق معايير الجودة التربوية الحديثة.

وأكد وكيل الوزارة أن الجيزة تُعد من المحافظات الرائدة في تطبيق المبادرات القرائية، بفضل التعاون المثمر بين الإدارات التعليمية والمدارس، وتفاعل أولياء الأمور في دعم أبنائهم.

الكتب الدراسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات

وفي سياق متصل، شدّد “عطية” على ضرورة تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات المدرسية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن حق الطالب في الكتاب حق أصيل لا يرتبط بالجانب المالي، وأن الهدف هو ضمان انطلاق العام الدراسي في أجواء هادئة ومنضبطة.

كما وجّه مديري المدارس بمتابعة انتظام تسليم الكتب بشكل يومي، والتأكد من حصول كل طالب على مقرراته الدراسية كاملة، إلى جانب تفعيل المنصات التعليمية الرقمية التي تسهم في إثراء المحتوى التعليمي ودعم التحول الرقمي.

واختتم وكيل أول الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن التعليم مسئولية مجتمعية تتطلب تعاون الجميع إدارات ومدارس وأولياء أمور من أجل بناء جيل قادر على القراءة والتفكير والإبداع.

