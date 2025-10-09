الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم الجيزة تطلق “26 قرائية” لدعم مهارات الطلاب

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
ads

أكد سعيد عطية مدير تعليم الجيزة أن تفعيل مبادرة “26 قرائية” يمثل خطوة جادة نحو رفع كفاءة الطلاب في القراءة والكتابة، بالتوازي مع التزام المديرية بتسليم الكتب الدراسية دون ربطها بسداد المصروفات.

وأوضح “عطية” أن مبادرة “26 قرائية” تأتي في إطار خطة الوزارة للقضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، من خلال ورش تدريبية تفاعلية يشارك فيها معلمو اللغة العربية وأخصائيو التعلم.
 

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم الفردي للطلاب الضعاف، ومتابعة تحسن مستواهم بشكل دوري، لتمكين كل طفل من القراءة بطلاقة والكتابة السليمة وفق معايير الجودة التربوية الحديثة.

وأكد وكيل الوزارة أن الجيزة تُعد من المحافظات الرائدة في تطبيق المبادرات القرائية، بفضل التعاون المثمر بين الإدارات التعليمية والمدارس، وتفاعل أولياء الأمور في دعم أبنائهم.

 الكتب الدراسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات

وفي سياق متصل، شدّد “عطية” على ضرورة تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات المدرسية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن حق الطالب في الكتاب حق أصيل لا يرتبط بالجانب المالي، وأن الهدف هو ضمان انطلاق العام الدراسي في أجواء هادئة ومنضبطة.

كما وجّه مديري المدارس بمتابعة انتظام تسليم الكتب بشكل يومي، والتأكد من حصول كل طالب على مقرراته الدراسية كاملة، إلى جانب تفعيل المنصات التعليمية الرقمية التي تسهم في إثراء المحتوى التعليمي ودعم التحول الرقمي.

واختتم وكيل أول الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن التعليم مسئولية مجتمعية تتطلب تعاون الجميع إدارات ومدارس وأولياء أمور من أجل بناء جيل قادر على القراءة والتفكير والإبداع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحول الرقمي التربية والتعليم انطلاق العام الدراسي طلاب المرحلة الابتدائية دعم التحول الرقمي وزير التربية والتعليم مدير تعليم الجيزة

مواد متعلقة

بعد إجازة 6 أكتوبر، مكاتب الصحة العاملة اليوم لتطعيم المعتمرين بالجيزة

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون المشترك مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم

وزيرة التنمية المحلية تتوجه إلى أبوظبي للمشاركة في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

من 18 حتى 35 سنة، محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب

إزالة 600 حالة إشغال في حملات لمحافظة الجيزة بشوارع الطالبية

محافظة الجيزة تزيل أكبر تجمع لفرز المخلفات والعشش بحدائق الأهرام

بناء مخالف ومحال بدون ترخيص، أبرز شكاوى المواطنين في لقاء محافظ الجيزة

الأكثر قراءة

محمود بنتايك يشكو الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

منتخب إنجلترا يهزم ويلز 3-0 وديا

ويتكوف لـ رئيس المخابرات المصرية: أشكرك بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه (فيديو)

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ للقاهرة

عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بالشيخ زايد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الملابس الجديدة في منام العزباء وعلاقته بسماع أخبار سارة

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads