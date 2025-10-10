محافظة الجيزة تفرض الانضباط في شوارع الوفاء والأمل وخالد بن الوليد بالهرم

الجمعة 10 أكتوبر 2025
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين السيولة المرورية أمام المواطنين.
 

وفي هذا الإطار قام حي الهرم بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع الوفاء والأمل وخالد بن الوليد بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الهرم، استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات للمحال التجارية والمطاعم ورفع الفريزة والعربات المخالفة التي تعيق حركة السير وتشوه المظهر العام.
 

 

 

 

حيث أسفرت الحملة عن رفع كافة حالات الإشغال والتعديات محل شكاوي المواطنين، وفتح الطريق امام الحركة مع التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. 
 

تم تنفيذ الحملة تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ،وبمشاركة الأجهزة المعنية.

