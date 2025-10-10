للعام الثاني، منتخب رفع الأثقال يواصل مقاطعة الذهب في بطولات العالم

رفع الأثقال، واصل منتخب رفع الأثقال مقاطعته للميداليات الذهبية خلال مشاركته في النسختين الأخيرتين من بطولة العالم للكبار، 2024 و2025.

وحصد المنتخب الوطني لرفع الأثقال 6 ميداليات خلال مشاركته في النسخة الحالية من بطولة العالم للكبار، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين.

ميداليات منتخب رفع الأثقال

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:

سارة سمير - 3 ميداليات فضية (الخطف 112 كجم - النتر والكلين 140 كجم - المجموع 252 كجم).

عبد الرحمن يونس - (فضية الخطف 162 كجم - برونزية المجموع 360 كجم).

رحمة أحمد - برونزية الخطف (115 كجم).

فيما فشل كل من السيد علي عطية وكريم كحلة في تحقيق أي ميداليات خلال مشاركتهما في منافسات بطولة العالم للكبار.

منتخب الأثقال يقاطع الذهب

وبهذه النتيجة يستمر منتخب مصر لرفع الأثقال في مقاطعته لحصد الميداليات الذهبية، بعد أن فشل أيضا في حصد أي ميدالية ذهبية خلال منافسات بطولة العالم 2024 بالبحرين، رغم المشاركة بقائمة تضم 6 لاعبين.

كريم كحلة آخر من حصد الذهب

بطولة العالم التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية عام 2023، هي آخر بطولة حصد فيها منتخب مصر ميداليات ذهبية، وجاءت من خلال بطل العالم كريم كحلة بواقع ميداليتين في النتر والكلين والمجموع.

ومنذ ذلك الحين لم يحصد منتخب مصر أي ميدالية ذهبية خلال مشاركته في بطولات العالم، وهو ما يؤكد حدوث تراجع يهدد مستقبل رفع الأثقال المصرية ومشاركتها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.