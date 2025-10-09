الخميس 09 أكتوبر 2025
رفع الأثقال، سارة سمير تدخل تاريخ رفع الأثقال العالمي

سارة سمير، فيتو
سارة سمير، فيتو

رفع الأثقال، حصدت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال 3 ميداليات فضية، خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للكبار، المقامة حاليًّا في النرويج.

وحصدت سارة سمير فضية الخطف بثقل قدره 112 كجم، وفضية النطر والكلين بثقل قدره 140 كجم، وفضية المجموع بثقل قدره 252 كجم.

 

رصيد سارة سمير في بطولات العالم

ورفعت سارة سمير رصيدها من ميداليات بطولات العالم إلى 13 ميدالية، بينها 7 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية.

قائمة منتخب رفع الأثقال

ويشارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، بفريق يضم 5 لاعبين وهم:

السيد علي عطية (60 كجم)
عبد الرحمن يونس (79 كجم)
سارة سمير (77 كجم)
رحمة أحمد (86 كجم)
كريم كحلة (94 كجم)

