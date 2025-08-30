وزير الرياضة يشيد باللجنة الأولمبية المصرية لدورها فى صياغة القانون الجديد

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدور البارز الذي قامت به اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، في صياغة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت نتيجة حوار مستمر وتعاون وثيق بين الوزارة واللجنة الأولمبية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها الوزير، ظهر اليوم السبت، مع وسائل الإعلام بالقاعة الرئيسية في المركز الأوليمبي بالمعادي، حيث أوضح أن الفترة الماضية شهدت مناقشات بنّاءة وتنسيقًا كاملًا مع اللجنة الأولمبية، في إطار الحرص المشترك على تحقيق المصلحة العامة وتطوير المنظومة الرياضية المصرية.

أشرف صبحي

وأكد وزير الرياضة أن القانون الجديد سيخدم الأندية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الرياضية كافة، ويسهم في تهيئة بيئة أفضل لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.

ووجّه الوزير الشكر لجميع الرموز الرياضية التي دعمت المناقشات وساهمت بآرائها، مشددًا على أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بملف الاستثمار الرياضي داخل الأندية، وتم وضع معايير واضحة لتنظيمه بما يحقق مردودًا إيجابيًا للرياضة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.