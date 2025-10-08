رفع الأثقال، سارة سمير تحصد 3 فضيات في بطولة العالم بالنرويج

رفع الأثقال، حصدت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال 3 ميداليات فضية، خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للكبار، المقامة حاليا في النرويج.

وحصدت سارة سمير فضية الخطف بثقل قدره 112 كجم، وفضية النطر والكلين بثقل قدره 140 كجم، وفضية المجموع بثقل قدره 252 كجم.

ويشارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، بفريق يضم 5 لاعبين وهم:

السيد علي عطية (60 كجم)

عبد الرحمن يونس (79 كجم)

سارة سمير (77 كجم)

رحمة أحمد (86 كجم)

كريم كحلة (94 كجم)

