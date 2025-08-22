الجمعة 22 أغسطس 2025
تعرف على اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفق تعديل قانون الرياضة

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية المصرية، فيتو

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، على تعديل قانون الرياضة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به فورًا.

اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية

وتضمن تعديل قانون الرياضة، اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، حيث تنص المادة (36) على: تختص اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي:

-           تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته.

-           تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

تنظيم الوفود المشاركة في الدورات الأولمبية 

-           تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.

-           الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي.

-           الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.

-           ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.

 

موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الرياضة

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق قبل فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني على مشروع تعديل قانون الرياضة، والذي تقدمت به الحكومة.

