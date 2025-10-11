النيابة تستعجل التقرير المروري في واقعة "سائق الحركات الاستعراضية" بأحد طرق القاهرة

استعجلت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم، التقرير الفني الخاص بالإدارة العامة للمرور، بشأن قائد سيارة ملاكي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقود برعونة ويؤدي حركات استعراضية على أحد الطرق السريعة، مما عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

فيديو يوثق الواقعة

وكانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سائقًا يقود سيارة ملاكي بطريقة متهورة، مرتكبًا مخالفات مرورية جسيمة أثناء سيره على طريق سريع بالقاهرة، ما أثار حالة من الغضب بين المتابعين.

بالفحص، تمكّن رجال المباحث من تحديد هوية السيارة، والتي تبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها الذي تبين أنه مقيم بمنطقة حلوان.

وبمواجهته، أقرّ المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه كان ضمن موكب زفاف أحد أقاربه، وقام بتلك الحركات الاستعراضية دون تقدير لعواقب فعلته.

وتم التحفظ على السيارة، وتحرير المحضر اللازم، كما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تقرير الإدارة العامة للمرور بشأن المخالفات المرتكبة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بحق المتهم.

