القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تستضيف معسكر منتخب الهوكي استعدادًا لبطولة العالم بالهند (صور)

وتستعد لاستقبال فعاليات مهرجان المانجو في نسخته الثالثة

استقبلت القرية الأوليمبية بمحافظة الإسماعيلية، هذا الأسبوع، معسكر المنتخب الوطني للناشئين بالهوكي في إطار الاستعدادات لبطولة العالم للناشئين المقبلة نوفمبر القادم بدولة الهند، كخطوة كبيرة في مسيرة المنتخب الوطني الشاب والتي تعكس التطور الملحوظ لرياضة الهوكي في مصر على مستوى الفئات السنية.

الترحيب بمنتخب مصر للهوكي

وأكد أنيس خالد مدير فريق منتخب الهوكي للناشئين أن اختيار محافظة الإسماعيلية والقرية الأوليمبية جاء لأنها مكان مثالي لإقامة المعسكرات الرياضية، لما تتمتع به من مقومات رياضية وفندقية تناسب إقامة معسكرات الفرق الرياضية.

منتخب مصر للهوكي،فيتو

منتخب مصر للهوكي،فيتو

منتخب مصر للهوكي،فيتو

إقبال من الوف الرياضية على القرية الأوليمبية

وشهدت القرية الأوليمبية خلال الفترة الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الفرق الرياضية، المؤتمرات وكذلك ورش العمل حيث استضافت البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية للتدريب المرأة تقود محافظات، والذي يضم ٥٠ من السيدات لتعزيز قدرات ومهارات المرأة لكي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

منتخب مصر للهوكي،فيتو

منتخب مصر للهوكي،فيتو

يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما تستقبل خلال الفترة القادمة عددًا من الفعاليات الهامة ومنها الفرق المشاركة في مهرجان السمسمية وكذلك فعاليات مهرجان المانجو في نسخته الثالثة.

أوضح سيد غراب، مدير القرية الأوليمبية، أن نسبة الإشغال الحالية مرتفعة، نتيجة التنوع في الأنشطة التي تشمل معسكرات رياضية ومؤتمرات وورش عمل، وأكد أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدتها القرية خلال الفترة الماضية، بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، ساهمت بشكل كبير في جذب الفعاليات الرياضية والثقافية المختلفة.

أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن القرية الأوليمبية تُعد صرحًا رياضيًا وفندقيًا مميزًا، وأصدر توجيهاته بتوفير كل سبل الدعم لاستعادة مكانتها الرائدة في استضافة الفرق والمنتخبات الرياضية وسياحة المؤتمرات.



كما شدد على ضرورة استكمال أعمال التطوير لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها وربطها بالخطة السياحية للمحافظة.



وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز دور القرية الأوليمبية كمركز رياضي وسياحي يخدم الأهداف التنموية للمحافظة.

تقع القرية الأوليمبية على ربوة تطل على قناة السويس، على بعد ٧ كيلومترات جنوب مدينة الإسماعيلية، وتمتد على مساحة ٢٤ فدانًا.تضم القرية ١٤٠ غرفة فندقية (٢٠ مفردة و١٢٠ مزدوجة) وملعب كرة قدم رئيسي بمواصفات دولية وملعب فرعي وحمام سباحة أوليمبي مغطى وصالة چيمانزيوم بأحدث الأجهزة وقاعات مؤتمرات، ملاعب إسكواش، ومسجد للصلاة.

تمثل القرية الأوليمبية نموذجًا للتنمية المتكاملة في مجال الرياضة والسياحة، وتسعى محافظة الإسماعيلية من خلال تطويرها إلى تقديم نموذج ريادي يخدم المجتمع المحلي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.



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