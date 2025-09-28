الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ياسر إدريس يستقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية لتفعيل شراكة رياضية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأحد بمقر اللجنة بالقاهرة الأستاذ بختيار فريق رسول فرهد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رئيس الاتحاد العراقي نائب رئيس الاتحاد العربي للترايثلون.

وحضر اللقاء اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون، عضو لجنة الحكماء باللجنة الأولمبية المصرية، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز سبل التعاون الرياضي بين مصر والعراق، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الأولمبية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها العراقية، بما يهدف إلى دعم العلاقات الثنائية في المجال الرياضي، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، إلى جانب تبادل الوفود والخبراء بين البلدين.

وتم خلال اللقاء إجراء مكالمة هاتفية مع السيد الاستاذ عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، حيث عبر عن ترحيبه الكبير بالتعاون مع الجانب المصري، وأكد على أهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة الرياضة العراقية والمصرية في المحافل الدولية.

وأعرب المهندس ياسر إدريس عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية بين مصر والعراق لا تقتصر على الجوانب السياسية والثقافية فقط، بل تمتد أيضا إلى المجال الرياضي، الذي يعد أداة فعالة للتقارب والتعاون بين الشعوب.

وأضاف إدريس: نؤمن بأهمية التكامل العربي في المجال الرياضي، ولدينا في مصر من الخبرات والإمكانيات الرياضية ما يمكن أن نضعه في خدمة الأشقاء في العراق، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية وتبادل للخبرات الفنية والإدارية.

واختتم إدريس تصريحاته قائلا: «نحن منفتحون على كل مبادرات التعاون المشترك مع الأشقاء العرب وملتزمون بتفعيل هذا البروتوكول في أقرب وقت، بما يخدم مصلحة الرياضة في البلدين، ويعزز من حضورنا العربي والدولي».

ومن جانبه، عبر الأستاذ بختيار فريق رسول فرهد عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال من اللجنة الأولمبية المصرية، مؤكدا على عمق العلاقات الرياضية بين مصر والعراق، وأهمية تطويرها بما يخدم مصلحة الرياضيين في كلا البلدين.

وقال بختيار: «زيارتنا اليوم تأتي في إطار سعينا لتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات الرياضية الرائدة في الوطن العربي، ومصر تعد من الدول الكبرى ذات التاريخ العريق في المجال الرياضي، ولدينا الكثير لنتعلمه ونشاركه معا».

وأضاف: «نهدف من توقيع هذا البروتوكول إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين اللجنتين، من خلال إقامة معسكرات تدريبية متبادلة، وتنظيم دورات تأهيلية للحكام والمدربين، إضافة إلى المشاركة المشتركة في البطولات الإقليمية والدولية».

واختتم بختيار تصريحه قائلا: «نتطلع إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع اللجنة الأولمبية المصرية، وسنعمل على تنفيذ بنود البروتوكول بشكل عملي وفعال، بما يضمن نتائج ملموسة تعود بالنفع على الرياضة العربية بشكل عام».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأولمبية ياسر إدريس اللجنة الأولمبية العراق رئيس اللجنة الاولمبية اللجنة الاولمبية العراقية الاتحاد العراقي رئيس الاتحاد العربي للترايثلون

مواد متعلقة

ياسر إدريس تعليقا على عموميات الأندية: بلا أزمات وميلاد قوي لقانون الرياضة

تكريم متبادل بين ياسر إدريس وخالد عباس في إطار التعاون الأولمبي المشترك

بحضور ياسر إدريس، منتخب السباحة يتربع على عرش البطولة العربية بالمغرب

ياسر إدريس: السباحة المصرية على الطريق الصحيح ولدينا علاقات جيدة مع الاتحادات العربية

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

أصيبوا وأطفالهم بحالات نفسية، تقرير عبري: زوجات جنود الاحتلال يطلبن الطلاق بسبب حرب غزة

تغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار في المركزي والبنوك (آخر تحديث)

الذهب يتماسك اليوم الأحد بالأسواق، وعيار 21 يسجل هذا المستوى

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دخول البنك في المنام وعلاقتها بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads