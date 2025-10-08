الأربعاء 08 أكتوبر 2025
مواعيد مباريات منتخب الهوكي في كأس الأمم الأفريقية

الاتحاد المصري للهوكي،
الاتحاد المصري للهوكي، فيتو

الهوكي، يستعد منتخب مصر للهوكي رجال، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها خلال الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر الجاري، بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 5 مباريات في الدور الأول، ومواعيدها كالتالي:

مصر × كينيا - 11 أكتوبر | 8:30 مساء

مصر × نيجيريا - 12 أكتوبر | 7 مساء

مصر × جنوب أفريقيا - 14 أكتوبر | 3 عصرا

مصر × زامبيا - 15 أكتوبر | 5 مساء

مصر × غانا - 17 أكتوبر | 5 مساء.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للهوكي رجال بمشاركة 6 منتخبات، ويشهد الدور الأول دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني مباشرة للمباراة النهائية، فيما يلعب الثالث مع الرابع على الميدالية البرونزية.

أما منافسات السيدات فتضم خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.

وتشهد البطولة عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب استمر ثماني سنوات، حيث كانت آخر مشاركة له في نسخة عام 2017.

وتحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة الثانية عشرة لبطولة الرجال والتاسعة للسيدات، كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

