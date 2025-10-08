رئيس الاتحاد الدولي يحضر بطولة أمم أفريقيا للهوكي بالإسماعيلية

الهوكي، يحضر داتو الطيب إكرام، رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، منافسات بطولة الأمم الأفريقية للهوكي التي تستضيفها مصر على ملاعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن يصل إلى مصر يوم 12 أكتوبر.

ويعقد رئيس الاتحاد الدولي للهوكي خلال زيارته سلسلة من اللقاءات الرسمية مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب جولة لزيارة عدد من المعالم السياحية في مصر.

وتحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة الثانية عشرة لبطولة الرجال والتاسعة للسيدات، كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

ويشارك في منافسات الرجال ستة منتخبات هي، مصر (الدولة المستضيفة)، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، غانا، وزامبيا.

أما منافسات السيدات فتضم خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب إفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.

وتشهد البطولة هذا العام عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب استمر ثماني سنوات، حيث كانت آخر مشاركة لهن في نسخة عام 2017.

وعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع اللواء أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، والكابتن سيف حامد، رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المنظمة للبطولة، لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالاستعداد للبطولة.

ويقام على هامش البطولة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للهوكي “الكونجرس”، بمشاركة 18 ممثلا عن الدول الأعضاء بالقارة الأفريقية، حيث من المقرر أن يشهد الاجتماع “تجديدًا نصفيًا” لعدد من المناصب داخل الاتحاد.

كما أخطر الاتحاد الأفريقي للهوكي الاتحادات الوطنية بمواعيد انعقاد الجمعية العمومية بشكل رسمي يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الإسماعيلية.

