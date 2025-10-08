الأربعاء 08 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون المشترك مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم

الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التنمية المحلية، وحماية البيئة، وبناء القدرات البشرية.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان عددًا من المبادرات والمشروعات البيئية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي وجهود التنمية المستدامة، ودعم الخطط المستقبلية في مجالات التحول الأخضر، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والتغيرات المناخية.

ورحبت الدكتورة منال عوض برئيس الأكاديمية العربية، مشيدةً بـ الدور العلمي والبحثي المتميز الذي تقوم به الأكاديمية في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تخريج كوادر مؤهلة وتطبيق معايير البيئة داخل مؤسساتها التعليمية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية، وعلى رأسها الأكاديمية العربية، للاستفادة من خبراتها في رفع كفاءة أداء الخدمات المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى الدور الفعّال للأكاديمية في تقديم الاستشارات الفنية ومراجعة التصميمات الخاصة بمشروعات البنية التحتية البيئية مثل المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن الصحية، إلى جانب التعاون في ملفات تدوير المخلفات وتقليل استخدام البلاستيك.

تعاون مشترك في مجالات التغير المناخي والتحول الأخضر

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهمية تكامل الجهود بين الوزارتين والأكاديمية العربية في تنفيذ المشروعات البيئية ومواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال تفعيل وحدات “تغير المناخ” بالوزارات المختلفة، وبناء القدرات المحلية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن تقديره للتعاون المثمر بين الأكاديمية ووزارتي التنمية المحلية والبيئة، مؤكدًا استعداد الأكاديمية لتقديم الدعم الفني والعلمي الكامل في مجالات إدارة المخلفات والطاقة المتجددة والنقل المستدام.

كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات نموذجية في بعض المحافظات، وإطلاق برامج تدريبية لبناء القدرات ورفع الوعي البيئي لدى الشباب والعاملين بالإدارة المحلية، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية مستدامة تراعي البعد البيئي.

 

