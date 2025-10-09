بعد إجازة 6 أكتوبر، مكاتب الصحة العاملة اليوم لتطعيم المعتمرين بالجيزة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة استمرار عمل بعض مكاتب التطعيم التابعة لها خلال إجازة السادس من أكتوبر، وذلك لتوفير اللقاحات اللازمة للمعتمرين والمسافرين.

وأوضحت المديرية في بيانها أن مكاتب التطعيم التي ستعمل خلال الإجازة تشمل: مكتب صحة أكتوبر لتطعيم الحجاج والمعتمرين والمسافرين، ومكتب صحة الطالبية لتطعيم المعتمرين فقط.



ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، وخاصة الخدمات المرتبطة بالسفر وأداء الشعائر الدينية، دون انقطاع خلال العطلات الرسمية.

كما دعت المديرية المواطنين الراغبين في السفر أو أداء مناسك العمرة إلى التوجه إلى هذه المكاتب في مواعيد العمل المحددة خلال الإجازة، مع الالتزام بإحضار المستندات المطلوبة لتلقي التطعيمات المقررة.

واختتمت المديرية بيانها بتأكيد أن فرق العمل ستتواجد بكامل طاقتها لتقديم الخدمة على أكمل وجه، ضمانًا لسلامة وصحة جميع المسافرين.

