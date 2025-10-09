الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد إجازة 6 أكتوبر، مكاتب الصحة العاملة اليوم لتطعيم المعتمرين بالجيزة

تطعيم المسافرين،
تطعيم المسافرين، فيتو

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة استمرار عمل بعض مكاتب التطعيم التابعة لها خلال إجازة السادس من أكتوبر، وذلك لتوفير اللقاحات اللازمة للمعتمرين والمسافرين.

وأوضحت المديرية في بيانها أن مكاتب التطعيم التي ستعمل خلال الإجازة تشمل: مكتب صحة أكتوبر لتطعيم الحجاج والمعتمرين والمسافرين، ومكتب صحة الطالبية لتطعيم المعتمرين فقط.


ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، وخاصة الخدمات المرتبطة بالسفر وأداء الشعائر الدينية، دون انقطاع خلال العطلات الرسمية.

كما دعت المديرية المواطنين الراغبين في السفر أو أداء مناسك العمرة إلى التوجه إلى هذه المكاتب في مواعيد العمل المحددة خلال الإجازة، مع الالتزام بإحضار المستندات المطلوبة لتلقي التطعيمات المقررة.

واختتمت المديرية بيانها بتأكيد أن فرق العمل ستتواجد بكامل طاقتها لتقديم الخدمة على أكمل وجه، ضمانًا لسلامة وصحة جميع المسافرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجازة 6 اكتوبر 6 أكتوبر إجازة السادس من أكتوبر الخدمات الصحية الحج والعمرة العطلات الرسمية

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون المشترك مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم

وزيرة التنمية المحلية تتوجه إلى أبوظبي للمشاركة في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

من 18 حتى 35 سنة، محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب

إزالة 600 حالة إشغال في حملات لمحافظة الجيزة بشوارع الطالبية

محافظة الجيزة تزيل أكبر تجمع لفرز المخلفات والعشش بحدائق الأهرام

بناء مخالف ومحال بدون ترخيص، أبرز شكاوى المواطنين في لقاء محافظ الجيزة

حقيقة عرض علم إسرائيل داخل مدرسة بريطانية بالجيزة

الأكثر قراءة

مسؤول أمريكي: الحرب في غزة انتهت وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة

وزير الرياضة يكشف سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم خطة الانسحاب من غزة‎

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads