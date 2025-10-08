الأربعاء 08 أكتوبر 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

محافظ الجيزة يعتمد
محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة التنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة والتي تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدد من الكفاءات، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بهدف تنظيم العمل وضبط منظومة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن جميع القرارات تستهدف الصالح العام وتحسين مستوى الأداء والخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب

وشملت الحركة التي اعتمدها المحافظ، بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضخ دماء جديدة بواقع ٢٣.٨٪ من القيادات التعليمية، وتدوير ١١.٩٪ بين مناصب المدير والوكيل، وتصعيد ١٦.٦٪ من وكلاء الإدارات إلى مديري إدارات، وذلك في إطار سياسة التدوير الوظيفي وتجديد التكليف، مع احتفاظ ٤٧.٦٪ من القيادات بمواقعهم الحالية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الحركة تأتي في ضوء خطة الدولة لتطوير التعليم وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، مشددًا على أن اختيار القيادات تم وفقًا لمعايير الكفاءة والانضباط وتحمل المسئولية، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بأبناء المحافظة.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة تسلّم القيادات الجديدة لمواقعها ومباشرة مهامها، مع متابعة انتظام العملية التعليمية والمرور الدوري على المدارس لضمان سير العمل بكفاءة وانتظام. 

