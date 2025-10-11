السبت 11 أكتوبر 2025
بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي

كيليان مبابي، فيتو
تحدث ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا عن إصابة  كيليان مبابي خلال مباراة أذربيجان بتصفيات كأس العالم 2026، والتي أثارت قلق جمهور ناديه ريال مدريد.

وشارك كيليان  أساسيًّا أمام أذربيجان وسجل هدفًا مذهلًا وصنع آخر، قبل أن يطلب التغيير في آخر 10 دقائق تقريبًا متأثرًا بإصابة بالكاحل أيضًا.

ودقت الإصابة ناقوس الخطر في ريال مدريد، قبل نحو أسبوعين من الكلاسيكو ضد برشلونة في قمة الدوري الإسباني بملعب سانتياجو برنابيو.

وقال ديشان عن حالة مبابي بعد الفوز 3-0 على أذربيجان: "تعرض لضربة أخرى في نفس الكاحل الذي كان يؤلمه، الألم سيقلُّ مع حصوله على الراحة".

وأضاف: "في المباريات لا يمكن تجنب الالتحامات، سنقيّم حالته، عانى من انزعاج وهذا ليس مثاليًّا بالنسبة إليه".

وجاء ذلك بعد التهامات التي طالت المدرب الفرنسي بكونه صار يتعسف على اللاعبين ولا يراعي شعورهم بأوجاع أو إرهاق، قائلا إنه لم يلاحظ ما يدعو إلى القلق أو التراجع عن مشاركة مبابي بما أنه أظهر استعدادات جيدة وفق قوله.

وقال موقع "آر إم سي" سبورت  (RMC SPORT) إن طبيب مبابي أكد بعد التشخيص الأولي أن اللاعب شعر بألم في كاحله الأيمن، وهو نفس الكاحل الذي أصيب به الأسبوع الماضي في مباراة ريال مدريد في الدوري ضد فياريال.


وأضاف المصدر ذاته أن كيليان مبابي غادر الملعب وهو يعرج وتوجه مباشرةً إلى غرفة الملابس وهو ما أثار التكهنات والمخاوف من إصابة خطيرة وراحة مطولة للنجم الفرنسي مع فريقه الملكي.


وشعر مبابي بأوجاع في مباراة ريال مدريد وفياريال السبت الماضي وخروجه قبل نهاية المواجهة، لكن  ديشامب جازف من جديد بإشراك مبابي أساسيًّا مما أثار موجة من الجدل خصوصًا بعد إصابته أمس الجمعة وتزايد الاتهامات حول الجهاز الفني لمنتخب الديوك.
 

وفاز منتخب فرنسا على نظيره أذربيجان بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

