السبت 11 أكتوبر 2025
تحرير 48 مخالفة للمخابز في حملة تموينية مكبرة بالفيوم

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة حررت 48  مخالفة تموينية متنوعة للمخابز ما بين متنوعة في حصة الدقيق، ونقص وزن الإنتاج عن 90 جرام للرغيف، وانتفاخ رغيف مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت الحملة 42 مخالفة عدم إعلان الأسعار في بعض المحال التجارية، و11 مخالفة عدم وجود شهادة صحية المندوبين بيع مواد غذائية بالجملة، ومخالفة غلق في مواعيد العمل الرسمية لأحد فروع جمعيتي.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

كما شدد  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

ضبط 1037 عبوة دهانات فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 103 مخالفات تموينية في حملة مكبرة علي أسواق قري ومدن الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

