محافظات

ضبط 1037 عبوة دهانات فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، ان الحملة ضبطت 1037 عبوة بويات فاسدة، كانت معدة البيع، عبارة عن 762 عبوة دهانات منتهية الصلاحية، و275 عبوة مركزات ألوان بويات فاسدة، وتحررت المخالفات اللازمة وأحيلت الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 103 مخالفات تموينية في حملة مكبرة علي أسواق قري ومدن الفيوم

ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

 

الجريدة الرسمية