حريق يلتهم شقة سكنية بشبرا الخيمة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع أبو الخير بمنطقة شبرا الخيمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبو الخير بمنطقة مساكن دمنهور – دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية القليوبية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، تقريرًا بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لبيان أسباب الحريق وملابساته.

