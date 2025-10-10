الجمعة 10 أكتوبر 2025
حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية بشبرا الخيمة

حريق داخل شقة بشبرا
حريق داخل شقة بشبرا الخيمة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع أبو الخير بمنطقة شبرا الخيمة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبو الخير بمنطقة مساكن دمنهور – دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية

بيطري القليوبية تتابع المجازر للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية

لجنة الطوارئ البريطانية تدعو للتبرع لمساعدة الأسر في غزة

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية القليوبية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، تقريرًا بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لبيان أسباب الحريق وملابساته.

حريق داخل شقة بشبرا الخيمة، فيتو
حريق داخل شقة بشبرا الخيمة، فيتو

