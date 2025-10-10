الجمعة 10 أكتوبر 2025
بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية

انتخابات نقابة الاطباء
انتخابات نقابة الاطباء بالقليوبية،فيتو

بدأت منذ قليل أعمال فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية، والتي أُغلقت صناديق الاقتراع بها عقب انتهاء عملية التصويت مساء اليوم، وسط متابعة من المرشحين ومندوبيهم.

 

 

وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا من الأطباء على الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النقابة الفرعية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان سير العملية بشفافية.

ومن المقرر أن تُعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج النهائية فور الانتهاء من أعمال الفرز والمراجعة.

