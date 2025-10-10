بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية

بدأت منذ قليل أعمال فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية، والتي أُغلقت صناديق الاقتراع بها عقب انتهاء عملية التصويت مساء اليوم، وسط متابعة من المرشحين ومندوبيهم.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا من الأطباء على الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النقابة الفرعية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان سير العملية بشفافية.

ومن المقرر أن تُعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج النهائية فور الانتهاء من أعمال الفرز والمراجعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.