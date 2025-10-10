الجمعة 10 أكتوبر 2025
خارج الحدود

لجنة الطوارئ البريطانية تدعو للتبرع لمساعدة الأسر في غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

دعت لجنة الطوارئ للكوارث في بريطانيا إلى التبرع لمساعدة الأسر في غزة بعد أشهر من التحديات غير العادية.

وأوضحت لجنة الطوارئ للكوارث في بريطانيا استعدادها لتوسيع برامجا للوصول إلى المزيد من سكان غزة عبر توفير الغذاء والأدوية.

وتابعت لجنة الطوارئ والكوارث في بريطانيا أن الوصول المستدام للمساعدات بالغ الأهمية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة.

وأصدر قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الجمعة  بيانا  أكدوا فيه ترحيبهم باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن واستئناف المساعدات لغزة.

قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون باتفاق غزة

وجاء في البيان: نشيد بقيادة الرئيس ترامب وبجهود الوسطاء قطر ومصر وتركيا لتأمين اتفاق غزة ومن المهم تنفيذ جميع أطراف الاتفاق بشأن غزة التزاماتها بالكامل دون تأخير.

وأكد البيان: مستعدون لدعم المزيد من المحادثات بشأن المراحل التالية من خطة غزة ونتفق على أن مجلس الأمن ينبغي أن يقدم دعمه الكامل للخطة ويدعم تنفيذها.
 

وتابع: نلتزم بدعم حزم المساعدات الإنسانية لغزة عبر وكالات الأمم المتحدة.

