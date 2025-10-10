الجمعة 10 أكتوبر 2025
فوز عريف وشمس وفودة والهجرسي بانتخابات النقابة الفرعية للأطباء في دمياط

أحمد عبد العزيز فودة
أحمد عبد العزيز فودة

شهدت محافظة دمياط أجواء ساخنة خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية، والتي جرت وسط مشاركة ملحوظة من أعضاء الجمعية العمومية، وإشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة اطباء دمياط 
الفائزون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء دمياط 

نتائج فئة فوق 15 سنة


وأسفرت عملية فرز الأصوات عن فوز كل من:

الدكتور أحمد عريف بعدد 225 صوتًا

الدكتور باسم شمس بعدد 228 صوتًا


فيما حصل كل من:

الدكتور محمد بدران على 206 أصوات

الدكتور باسم شنب على 49 صوتًا


نتائج فئة تحت 15 سنة
وفي فئة الأطباء تحت 15 سنة، فاز كل من:

الدكتور أحمد عبد العزيز فودة

الدكتور محمد الهجرسي

إشراف قضائي لضمان الشفافية


جرت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمد السيد سالم والمستشار إيهاب حمدي عيطة، الذين تابعوا سير العملية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج النهائية.

تجديد الثقة بالكفاءات
أكد عدد من الأطباء أن النتائج تعكس وعي أعضاء الجمعية العمومية ورغبتهم في تجديد الدماء داخل المجلس، مع الحفاظ على الكفاءات المهنية التي تحظى بتقدير وثقة الوسط الطبي في دمياط.

