الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إزالة 600 حالة إشغال في حملات لمحافظة الجيزة بشوارع الطالبية

حملات الاشغالات
حملات الاشغالات
ads

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات من شوارع عز الدين عمر، وترسا، وضياء، والعريش، والمريوطية، ومحمد سالم، وشارع فيصل بنطاق حي الطالبية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه تابع بنفسه أعمال الحملات المسائية والليلية التي ينفذها حي الطالبية، لرفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، لما تسببه هذه المخالفات من إعاقة لحركة المشاة والسيارات وتشويه للمظهر العام.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن رفع نحو 600 حالة إشغال متنوع بين باعة جائلين ومقاهي ومحال تجارية مخالفة، إلى جانب إزالة التعديات على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار هذه الظواهر السلبية.

وشدد النجار على ضرورة استمرار الحملات اليومية والمتابعة الميدانية المستمرة للتصدي لأي مظاهر عشوائية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تعدٍ على الطريق العام، وستواصل جهودها لتحقيق الانضباط والمرور الآمن للمواطنين، والحفاظ على السيولة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وجاءت الحملات بإشراف حامد سلامة، رئيس حي الطالبية، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة والتنظيم الحضري داخل أحياء الجيزة كافة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الجيزة حي الطالبية ازالة الاشغالات حملات الجيزة شارع فيصل شارع ترسا عز الدين عمر المريوطية ضبط التعديات تحسين المظهر الحضاري السيولة المرورية

مواد متعلقة

محافظة الجيزة تزيل أكبر تجمع لفرز المخلفات والعشش بحدائق الأهرام

بناء مخالف ومحال بدون ترخيص، أبرز شكاوى المواطنين في لقاء محافظ الجيزة

حقيقة عرض علم إسرائيل داخل مدرسة بريطانية بالجيزة

محافظ الجيزة: توزيع 2 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

البيئة: مشروع دعم ممارسات الاقتصاد الدائري حتى عام 2027

أول بيان رسمي من محافظة الجيزة بشأن بلاغ احتجاز طفل داخل ماسورة غاز في ناهيا

محافظة الجيزة تشن حملات مسائية مفاجئة لإزالة إشغالات المقاهي والمحال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل

لعب عيال، الجيزة تكشف تفاصيل بلاغ احتجاز طفل داخل "ماسورة ناهيا"

الأكثر قراءة

بعد توجيهات السيسي، التعليم تكشف تفاصيل حافز الـ1000 جنيه للمعلمين وموعد الصرف

كل ما تريد معرفته عن الدنماركي جيس ثورب المرشح لتدريب الأهلي

في الهواء الطلق تحت حماية قوات مصر، لقاء مع خليل الحية بشوارع شرم الشيخ (فيديو)

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

حماس: مغادرة قيادات الحركة من القطاع مرفوض وتسليم السلاح بشروط

حارس بيراميدز يقترب من العودة لمنتخب مصر الأول قبل أمم إفريقيا

الخطيب يدرس ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي والإعلان خلال ساعات

اسم كبير، شوبير يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع المدير الفني الجديد وموعد الإعلان عنه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحور العين في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث فى القريب

هل تؤثر كثرة المساجد في الحي الواحد على قدسيتها؟ الإفتاء تُجيب

الظهور الأخير لأحمد عمر هاشم قبل وفاته، "في محراب الدعوة حتى النهاية" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads