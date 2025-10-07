إزالة 600 حالة إشغال في حملات لمحافظة الجيزة بشوارع الطالبية

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات من شوارع عز الدين عمر، وترسا، وضياء، والعريش، والمريوطية، ومحمد سالم، وشارع فيصل بنطاق حي الطالبية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه تابع بنفسه أعمال الحملات المسائية والليلية التي ينفذها حي الطالبية، لرفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، لما تسببه هذه المخالفات من إعاقة لحركة المشاة والسيارات وتشويه للمظهر العام.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن رفع نحو 600 حالة إشغال متنوع بين باعة جائلين ومقاهي ومحال تجارية مخالفة، إلى جانب إزالة التعديات على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار هذه الظواهر السلبية.

وشدد النجار على ضرورة استمرار الحملات اليومية والمتابعة الميدانية المستمرة للتصدي لأي مظاهر عشوائية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تعدٍ على الطريق العام، وستواصل جهودها لتحقيق الانضباط والمرور الآمن للمواطنين، والحفاظ على السيولة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وجاءت الحملات بإشراف حامد سلامة، رئيس حي الطالبية، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة والتنظيم الحضري داخل أحياء الجيزة كافة.

