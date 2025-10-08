من 18 حتى 35 سنة، محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة توافر عدد من فرص العمل الجديدة للشباب داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وخفض معدلات البطالة.

الوظائف المطلوبة “عمال إنتاج، فنيين صيانة كهرباء، فنيين ميكانيكا، فنيين تبريد وتكييف”.



شروط الوظائف المطلوبة

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة أنه لا بد أن يكون المتقدم يجيد القراءة والكتابة (مؤهل ابتدائي – إعدادي – دبلوم)، وأن يكون السن من 18 حتى 35 عامًا، وأن يكون المتقدم موقفًا من التجنيد.



وأشار الى ان هناك العديد من المميزات ومنها رواتب مجزية، عقود سنوية مع حوافز شهرية، ساعات عمل 8 ساعات يوميًا، وبدل انتقال أو توفير مواصلات، وتأمين اجتماعي وتأمين طبي شامل، وتأمين على الحياة.



مكان التقديم

وأوضح الجهاز أنه يمكن أن يتوجه الراغبون في التقديم إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب – ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني، وذلك يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا حتى 2 عصرًا، وللاستفسار يمكن الاتصال على الأرقام التالية:

35711198 – 35720725 – 01114805502

وأكد جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة المحافظة في التعاون مع القطاع الخاص لتوفير وظائف مناسبة للشباب، وتحسين مستوى الدخل، ودعم جهود التنمية المستدامة داخل المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.