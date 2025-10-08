الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

من 18 حتى 35 سنة، محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب

وظائف خالية، فيتو
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة توافر عدد من فرص العمل الجديدة للشباب داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وخفض معدلات البطالة.

الوظائف المطلوبة “عمال إنتاج، فنيين صيانة كهرباء، فنيين ميكانيكا، فنيين تبريد وتكييف”.


شروط الوظائف المطلوبة

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة أنه لا بد أن يكون المتقدم يجيد القراءة والكتابة (مؤهل ابتدائي – إعدادي – دبلوم)، وأن يكون السن من 18 حتى 35 عامًا، وأن يكون المتقدم موقفًا من التجنيد.


وأشار الى ان هناك العديد من المميزات ومنها رواتب مجزية، عقود سنوية مع حوافز شهرية، ساعات عمل 8 ساعات يوميًا، وبدل انتقال أو توفير مواصلات، وتأمين اجتماعي وتأمين طبي شامل، وتأمين على الحياة.


 مكان التقديم

وأوضح الجهاز أنه يمكن أن يتوجه الراغبون في التقديم إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب – ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني، وذلك يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا حتى 2 عصرًا، وللاستفسار يمكن الاتصال على الأرقام التالية:
35711198 – 35720725 – 01114805502

وأكد جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة المحافظة في التعاون مع القطاع الخاص لتوفير وظائف مناسبة للشباب، وتحسين مستوى الدخل، ودعم جهود التنمية المستدامة داخل المحافظة.

التنمية المستدامة السادس من أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة فرص عمل جديدة فرص عمل حقيقية للشباب ميدان الجيزة معدلات البطالة

